Подробно търсене

Около 1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу заради протест

Николай Станоев
Около 1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу заради протест
Около 1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу заради протест
Туристи чакат да бъдат евакуирани от Мачу Пикчу, 16 септември 2025 г. Снимка: АП/Milagros Saraya
Лима,  
17.09.2025 07:36
 (БТА)

Около 1400 туристи бяха евакуирани от Мачу Пикчу заради протест в района на прочутия археологически обект в Перу, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Демонстранти, настояващи нова компания да поеме автобусната връзка между най-близката железопътна гара и Мачу Пикчу, влязоха в сблъсъци с полицията. Четиринадесет служители на реда бяха ранени, докато разчистваха пътна барикада.

Властите успяха да евакуират около 1400 туристи, но 900 други остават блокирани в района.

Предстои среща между представители на правителството и синдикатите в опит да бъде намерено решение, което да удовлетвори демонстрантите.

Обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 1983 г., Мачу Пикчу посреща на ден средно по 4500 посетители, сред които много чужденци, според официални данни, отбелязва АФП.

 

 

 

 

/ВС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

09.08.2025 13:27

Археолози в Перу откриха две церемониални каменни глави, датиращи отпреди 1000 години

Археолози в перуанската част на Амазонка са открили две редки, 1000-годишни церемониални каменни глави, заедно с около 200 древни структури и уникален зигзагообразен фриз, предаде Ройтерс. Откритията са направени в обекта Олапе в амазонския район Ла
08.08.2025 00:59

Перуански храм разкри следи от човешки жертвоприношения отпреди 3000 години

В сензационно откритие по северното крайбрежие на Перу археолози намериха останките на 14 души отпреди 3000 години, за които се смята, че са станали жертва на ритуално жертвоприношение, даващо представа за древното минало на тази латиноамериканска страна, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:49 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация