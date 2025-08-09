Подробно търсене

Археолози в Перу откриха две церемониални каменни глави, датиращи отпреди 1000 години

Теодора Славянова
Снимката е илюстративна: AP /Guadalupe Pardo
Лима,  
09.08.2025 13:27
 (БТА)

Археолози в перуанската част на Амазонка са открили две редки, церемониални каменни глави, датиращи отпреди 1000 години, предаде Ройтерс. Сред находките, на които учените са се натъкнали там, са и около 200 древни структури и зигзагообразен фриз.

Откритията са направени в обекта Олапе в район, където между 900 и 1450 г. сл. Хр. се е развила цивилизацията чачапоя, или „Воините на облаците“.

Археологът Пабло Солис, който е начело на проучването, каза, че тези находки предлагат ново разбиране за малко изследваното общество, обитавало тази перуанска област.

Смята се, че каменните глави са имали церемониално значение, което подсказва за ритуални практики на общество, чието културно наследство остава до голяма степен непознато, отбелязва Ройтерс.

Зигзагообразен фриз е първият от този вид, открит в региона, а броят на елементите подсказва, че обектът Олапе е бил важен церемониален и жилищен център.

Перу разполага с богатство от археологически открития, като изследователите често попадат на древни останки. Страната е дом на многобройни исторически обекти, включително известния Мачу Пикчу в планинските райони на Куско в Андите и мистериозните геоглифи в платото Наска, припомня Ройтерс.

 

/ТС/

Списание ЛИК

Към 14:10 на 09.08.2025 Новините от днес

