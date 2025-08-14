Подробно търсене

Водолази откриха 16 британски оръдия край германския остров Хелголанд

Елена Христова
Снимката е илюстративна. АП/Brett Seymour/National Park Service via AP)
Кил, Германия ,  
14.08.2025 17:45
 (БТА)

Подводни археолози са открили 16 британски оръдия, разпръснати по скалистото морско дъно край германския остров Хелголанд в Северно море, предаде ДПА.

Находките включват 12-фунтови оръдия и каронади, датиращи от около началото на 19-и век, когато Хелголанд е служил като британска база по време на Наполеоновите войни.

По думите на подводния археолог и ръководител на проекта Флориан Хубер оръдията имат някои отличителни характеристики, които свидетелстват, че те са от британски произход.

Според Хубер новите открития допълват по-ранни находки от 90-те години на миналия век и потвърждават значението на острова като бивш британски военен аванпост.

Оръдията са открити по време на систематични проучвания, проведени от базираната в Кил компания за изследователски гмуркания Submaris с подкрепата на групата по морска геофизика и хидроакустика от Университета на Кил.

Сонарно картографиране с висока разделителна способност и 3D моделиране са позволили на изследователите да измерят и документират оръдията.

Авторите на изследването допускат, че британският флот умишлено ги е потопил край Хелголанд, преди островът да бъде прехвърлен на Германската империя през 1890 г., тъй като оръдията вече са били технически остарели.

Хелголанд, първоначално населен от фризи (фризийци), е бил част от херцогство Шлезвиг от 1402 г., по-късно контролиран от Дания, а след това от Великобритания, преди да бъде отстъпен на Германия в замяна на търговски интереси в Африка през 1890 г.

"Откриването на тези 16 оръдия задълбочава разбирането ни за морската история на Хелголанд и подчертава ролята на острова по време на Наполеоновите войни и в британската военноморска история", казва Флориан Хубер.

/ХК/

