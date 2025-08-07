Защитникът на Челси Леви Колуил получи тежка контузия

Челси обяви, че защитникът Леви Колуил е скъсал предната си кръстна връзка. 22-годишният британец вече е претърпял операция. Колуил е получил травма в първата тренировка от старта на подготовката за сезона.

Защитникът е изиграл 43 мача през кампанията 2024/25 и е отбелязал 2 гола.

Челси стартира новото първенство във Висшата лига на 17 август, когато ще бъде домакин на Кристъл Палас.

Футболистите на Енцо Мареска спечелиха първото историческо издание на Световното клубно първенство по футбол. На финала шампионите в турнира на УЕФА Лига на Конференциите постигнаха категорична победа с 3:0 над френския Пари Сен Жермен, актуален първенец в Шампионската лига.