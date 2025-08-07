Подробно търсене

Близо 200 души протестират в Букурещ срещу указа за обявяване на национален траур в памет на бившия румънски президент Йон Илиеску

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Букурещ,  
07.08.2025 21:06
 (БТА)

Близо 200 души протестират и в този час на площада пред университета в Букурещ срещу указа за обявяване на национален траур в памет на бившия румънски президент Йон Илиеску. Инициатор на демонстрацията е гражданската активистка група „Корупцията убива“. Сред участниците, които са предимно възрастни хора, е и бившият евродепутат и настоящ лидер на извънпарламентарна партия ДРЕПТ Влад Георге, който донесе бели цветя и свещи, видя на място БТА.

„Илиеску е престъпник, а не национален герой“ и „Оле, оле, Илиеску го няма“, скандират присъстващите. „По-добре хулиган, отколкото предател, по-добре мъртъв, отколкото комунист“, отеква мелодия от тонколони, поставени до фонтана пред учебното заведение. Някои от демонстрантите развяват румънското знаме с дупка по средата – символ на Революцията, други носят тениски с надпис – „Съпротива“. 

"Той открадна бъдещето на цели поколения. Не може да му бъде простено", споделя младеж с плакат в ръка. Друг развява рисунка с лика на Йон Илиеску и Николае Чаушеску. Надписът гласи "Приятели. Най-накрая са заедно".

„Илиеску е виновен за пролятата кръв. Това крещяхме през 90-те. Хайде днес да покажем на света, че този национален траур е протоколна грешка“, коментира друг учатник в протеста. Пенсионерка отправи послание: „Другарю Илиеску, аз не емигрирах. Аз избягах. Пет милиона румънци избягаха от миньорите, от Секуритате, от Вас. Вие угасихте надеждата с тояги и лъжи. Правосъдието ви прости. Историята не е“.

Демонстрацията бе обявена за 19:00 ч. местно (и българско) време, но започна със закъснение и известна доза напрежение, тъй като първоначално жандармерията обяви, че не е разрешена. На място представители на органите на реда обясниха, че според закона за подобни публични събирания се подава писмена декларация в Общината най-малко три дни преди датата на провеждането. След кратка размяна на реплики обаче казусът бе решен.

Бившият президент на Румъния Йон Илиеску почина във вторник на 95-годишна възраст. Той страдаше от рак на белите дробове и прекара два месеца в болница „Проф. д-р Агрипа Йонеску" в Букурещ. Датата 7 август беше обявена за ден на национален траур на територията на Румъния в знак на почит към паметта на бившия президент. Днес той бе погребан с военни почести в гробището "Генча" в Букурещ.

Приживе срещу него бяха повдигнати обвинения в престъпления срещу човечеството по дело, свързано с антикомунистическата революция от 1989 г. Илиеску беше изпратен на съд и по дело за миньорските походи от 1990 г., също по обвинения в престъпления срещу човечеството.

Според военните прокурори именно той е дал заповед за насилственото отстраняване на демонстрантите от Университетския площад в Букурещ, които са изразявали мирно политическите си мнения, противоречащи на политическата власт в онзи момент. При това нападение участват незаконно сили на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната, на тайните служби, както и над 10 000 миньори и други работници от различни части на страната. Разследващите твърдят още, че атаката е извършена сутринта на 13 юни 1990 г. и довежда до смъртта на четирима души, 1388 души понасят физически или психически травми, а 1250 души са лишени от свобода по политически причини.

 

/ВС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

07.08.2025 17:46

Кончината на Йон Илиеску разкри дълбоко разделение в румънското общество

Смъртта на бившия президент Йон Илиеску и последвалия го ден на национален траур разкриха остро разделение в румънското общество. Докато много високопоставени лица са отдали почит на първия демократично избран държавен глава, други са липсвали от церемониите.
06.08.2025 20:22

Над 1000 души отдадоха днес последна почит на първия президент на Румъния след Революцията от 1989 г. Йон Илиеску

Над 1000 души, предимно хора в напреднала възраст, но и млади хора, отдадоха днес последна почит на бившия президент на Румъния Йон Илиеску, който почина вчера на 95-годишна възраст, предаде агенция Аджерпрес.  Йон Илиеску страдаше от рак на белите
06.08.2025 14:30

Протест срещу указа за национален траур в памет на бившия президент Йон Илиеску ще се проведе в четвъртък в Букурещ

Протест срещу указа за национален траур в памет на бившия президент Йон Илиеску ще се проведе в четвъртък (7 август) на площада пред Университета в Букурещ. Инициатор на демонстрацията е организацията „Корупцията убива“, става ясно от нейна публикация в социалната мрежа Фейсбук.
06.08.2025 13:56

Джордже Симион с първа реакция след смъртта на Йон Илиеску: Когато беше президент, партиите не бяха забранени и изборите не бяха отменени

Председателят на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (АУР) и бивш кандидат за президент на Румъния Джордже Симион бе единственият политически лидер, който не направи никакъв коментар в деня на смъртта на Йон Илиеску, предават местните медии.
06.08.2025 12:28

Румънците отдават последна почит на бившия президент Йон Илиеску

Днес румънците отдават последна почит на Йон Илиеску. Бившият държавен глава почина на 95-годишна възраст, след като прекара почти два месеца в болница.Рано тази сутрин тялото му бе транспортирано с катафалка до президентския дворец Котрочени и положено в Залата на обединението. Илиеску е покрит с националния флаг на Румъния.
05.08.2025 20:29

Румънското правителство обяви 7 август за ден на национален траур в памет на бившия президент Йон Илиеску

Датата 7 август 2025 г. беше обявена за ден на национален траур на територията на Румъния в знак на почит към паметта на бившия президент на страната Йон Илиеску, реши на извънредно заседание днес правителството, предаде Аджерпрес. Съгласно
05.08.2025 19:43

Никушор Дан: Историята ще съди Йон Илиеску - централната фигура на прехода от 90-те години

Историята ще съди Йон Илиеску, централната фигура на прехода на 90-те години, заяви днес румънският президент Никушор Дан по повод кончината на първия държавен глава на Румъния след падането на комунистическия режим, предаде Аджерпрес. "Историята ще
05.08.2025 17:57

Бившият румънски президент Йон Илиеску почина на 95-годишна възраст

Йон Илиеску почина на 95-годишна възраст, съобщи правителствената пресслужба. Бившият президент на Румъния страдаше от рак на белите дробове. Той прекара два месеца в болница „Проф. д-р Агрипа Йонеску" в Букурещ. Политикът е издъхнал днес в лечебното заведение, става ясно още от разпространената информация.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:20 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация