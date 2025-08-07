Близо 200 души протестират в Букурещ срещу указа за обявяване на национален траур в памет на бившия румънски президент Йон Илиеску

Близо 200 души протестират и в този час на площада пред университета в Букурещ срещу указа за обявяване на национален траур в памет на бившия румънски президент Йон Илиеску. Инициатор на демонстрацията е гражданската активистка група „Корупцията убива“. Сред участниците, които са предимно възрастни хора, е и бившият евродепутат и настоящ лидер на извънпарламентарна партия ДРЕПТ Влад Георге, който донесе бели цветя и свещи, видя на място БТА.

„Илиеску е престъпник, а не национален герой“ и „Оле, оле, Илиеску го няма“, скандират присъстващите. „По-добре хулиган, отколкото предател, по-добре мъртъв, отколкото комунист“, отеква мелодия от тонколони, поставени до фонтана пред учебното заведение. Някои от демонстрантите развяват румънското знаме с дупка по средата – символ на Революцията, други носят тениски с надпис – „Съпротива“.

"Той открадна бъдещето на цели поколения. Не може да му бъде простено", споделя младеж с плакат в ръка. Друг развява рисунка с лика на Йон Илиеску и Николае Чаушеску. Надписът гласи "Приятели. Най-накрая са заедно".

„Илиеску е виновен за пролятата кръв. Това крещяхме през 90-те. Хайде днес да покажем на света, че този национален траур е протоколна грешка“, коментира друг учатник в протеста. Пенсионерка отправи послание: „Другарю Илиеску, аз не емигрирах. Аз избягах. Пет милиона румънци избягаха от миньорите, от Секуритате, от Вас. Вие угасихте надеждата с тояги и лъжи. Правосъдието ви прости. Историята не е“.

Демонстрацията бе обявена за 19:00 ч. местно (и българско) време, но започна със закъснение и известна доза напрежение, тъй като първоначално жандармерията обяви, че не е разрешена. На място представители на органите на реда обясниха, че според закона за подобни публични събирания се подава писмена декларация в Общината най-малко три дни преди датата на провеждането. След кратка размяна на реплики обаче казусът бе решен.

Бившият президент на Румъния Йон Илиеску почина във вторник на 95-годишна възраст. Той страдаше от рак на белите дробове и прекара два месеца в болница „Проф. д-р Агрипа Йонеску" в Букурещ. Датата 7 август беше обявена за ден на национален траур на територията на Румъния в знак на почит към паметта на бившия президент. Днес той бе погребан с военни почести в гробището "Генча" в Букурещ.

Приживе срещу него бяха повдигнати обвинения в престъпления срещу човечеството по дело, свързано с антикомунистическата революция от 1989 г. Илиеску беше изпратен на съд и по дело за миньорските походи от 1990 г., също по обвинения в престъпления срещу човечеството.

Според военните прокурори именно той е дал заповед за насилственото отстраняване на демонстрантите от Университетския площад в Букурещ, които са изразявали мирно политическите си мнения, противоречащи на политическата власт в онзи момент. При това нападение участват незаконно сили на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната, на тайните служби, както и над 10 000 миньори и други работници от различни части на страната. Разследващите твърдят още, че атаката е извършена сутринта на 13 юни 1990 г. и довежда до смъртта на четирима души, 1388 души понасят физически или психически травми, а 1250 души са лишени от свобода по политически причини.