Раздор в управляващата коалиция в Румъния заради деня на национален траур в памет на Йон Илиеску

Временният председател на Социалдемократическата партия (СДП) в Румъния Сорин Гриндяну обяви, че ще свика заседание на Националното постоянно бюро на партията в понеделник. Това става ясно от негова публикация в социалната мрежа Фейсбук.

Поводът е създалата се ситуация в управляващата коалиция, след като Съюз за спасение на Румъния (ССР) се противопостави на указа за ден на национален траур за бившия президент Йон Илиеску. Според лидера на СДП действията на ССР влияят на правителствения баланс.

„Последните действия и изявления на някои членове на коалицията, противоречащи на правните задължения и институционалните норми за поведение, засягат не само отношенията между страните, подписали политическото споразумение за управление, но и необходимия баланс във функционирането на правителството“, гласи част от публикацията на Сорин Гриндуну във Фейсбук.

Той твърди, че организирането на официалните церемонии, предвидени от закона в случай на смърт на бивш държавен глава, не е въпрос на избор, а на институционална отговорност.

„Срещата в понеделник има за цел да оцени въздействието на тези събития върху функционирането на управляващата коалиция и да установи ясната позиция на партията по отношение на продължаването на правителственото сътрудничество, в условия на взаимно уважение и политическа коректност. СДП остава ангажирана с подкрепата на стабилно управление в интерес на гражданите, но подчертава, че политическата лоялност, добросъвестността и диалогът между партньорите са незаменими основи на всяко устойчиво политическо изграждане“, посочва още Гриндяну.

По-рано тази седмица Социалдемократическата партия обяви, че няма да участва в следващите заседания на управляващата коалиция с мотива, че Съюз за спасение на Румъния има отношение, „напълно лишено от уважение, благоприличие и човечност“ към Йон Илиеску. Позицията на СДП идва в контекста, в който лидерът на ССР Доминик Фриц обяви, че представители на неговата партия няма да присъстват на погребението на Йон Илиеску. Освен това той предложи на заседанието на правителството във вторник да не се обявява ден на национален траур за бившия президент.

Първият демократично избран държавен глава след Революцията почина във вторник на 95-годишна възраст от рак на белите дробове. Дръжавата обяви четвъртък, 7 август, за ден на национален траур в негова памет. Решението предизвика протест в центъра на Букурещ в четвъртък вечерта.