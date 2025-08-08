Раздор в управляващата коалиция в Румъния заради деня на национален траур в памет на Йон Илиеску

Временният председател на Социалдемократическата партия (СДП) в Румъния Сорин Гриндяну обяви, че ще свика заседание на Националното постоянно бюро на партията в понеделник. Това става ясно от негова публикация в социалната мрежа Фейсбук.

Поводът е създалата се ситуация в управляващата коалиция, след като Съюз за спасение на Румъния (ССР) се противопостави на указа за ден на национален траур след кончината на бившия президент Йон Илиеску. Според лидера на СДП действията на ССР влияят на правителствения баланс.

„Последните действия и изявления на някои членове на коалицията, противоречащи на правните задължения и институционалните норми за поведение, засягат не само отношенията между страните, подписали политическото споразумение за управление, но и необходимия баланс във функционирането на правителството“, гласи част от публикацията на Сорин Гриндуну във Фейсбук.

Той твърди, че организирането на официалните церемонии, предвидени от закона в случай на смърт на бивш държавен глава, не е въпрос на избор, а на институционална отговорност.

„Срещата в понеделник има за цел да оцени въздействието на тези събития върху функционирането на управляващата коалиция и да установи ясната позиция на партията по отношение на продължаването на правителственото сътрудничество в условия на взаимно уважение и политическа коректност. СДП остава ангажирана с подкрепата на стабилно управление в интерес на гражданите, но подчертава, че политическата лоялност, добросъвестността и диалогът между партньорите са незаменими основи на всяко устойчиво политическо изграждане“, посочва още Гриндяну.

Реакцията на Съюз за спасение на Румъния не се забави.

„Моментът трябва да бъде преодолян, като участието в акта на управление е доказателство за политическа зрялост“, каза говорителят на ССР Кристиан Сайдлер след решението на Социалдемократическата партия да свика Националното постоянно бюро.

Той коментира, че това, което партията е поискала в рамките на правителството, е било да не се обявява ден на национален траур от уважение към жертвите на Революцията и миньорските бунтове. Говорителят на ССР се обърна към Социалдемократическата партия с апел: „Трябва да приемем втория пакет от мерки възможно най-бързо, да обърнем внимание на детайлите, тоест на нещата, за които сме се ангажирали заедно. Мисля, че е доказателство за политическа зрялост да участваме в акта на управление и да напредваме в нещата, които сме поели заедно пред Парламента и пред гражданите на тази страна“, подчерта той.

По-рано тази седмица Социалдемократическата партия обяви, че няма да участва в следващите заседания на управляващата коалиция с мотива, че Съюз за спасение на Румъния има отношение, „напълно лишено от уважение, благоприличие и човечност“ към Йон Илиеску. Позицията на СДП е в отговор на лидера на ССР Доминик Фриц, който обяви, че представители на неговата партия няма да присъстват на погребението на Йон Илиеску. Освен това той предложи на заседанието на правителството във вторник да не се обявява ден на национален траур за бившия президент.

Първият демократично избран държавен глава след Революциятапрез 1989 г. почина във вторник на 95-годишна възраст от рак на белите дробове. Дръжавата обяви четвъртък, 7 август, за ден на национален траур в негова памет. Решението предизвика протест в центъра на Букурещ в четвъртък вечерта.