Социалдемократическата партия в Румъния няма да напусне управлението, но постави условия на коалиционните си партньори

Социалдемократическата партия (СДП) в Румъния няма да напусне управлението, но поставя няколко условия на коалиционните си партньори. Това стана ясно след провелото се днес Национално постоянно бюро на СДП, предават местните медии.

„Искаме приемане на пакет за премахване на привилегиите възможно най-бързо, ако е възможно утре – това може да се направи чрез поемане на отговорност. Искаме да видим ясни мерки по отношение на съкращенията, но и на инвестициите“, заяви временният лидер на СДП Сорин Гриндяну в изявление, което беше предавано на живо в интернет.

Той коментира още, че СДП иска среща с министъра на финансите, за да се види текущото изпълнение на бюджета, както и състоянието му след направените корекции. Според него трябва да бъдат преразгледани и някои от мерките, свързани с образованието.

Представителите на партията дадоха ясно да се разбере, че оттук нататък няма да подкрепят никое важно правителствено решение в парламента, което не е договорено с консенсус в коалицията.

По-рано днес румънският премиер Илие Боложан изрази надежда, че Социалдемократическата партия няма да излезе от управлението и заяви в интервю за телевизия Антена 3, че политическата стабилност е важен показател, по който се оценява една страна.

Повод за раздора в управляващата коалиция стана денят на национален траур в памет на бившия румънски президент Йон Илиеску. Създадената от настоящия президент Никушор Дан партия „Съюз за спасение на Румъния“ се противопостави и нито един нейн представител не присъства на погребението. Градусът на напрежението ескалира до такава степен, че депутатът от СДП Войку Вушкан съобщи, че ще внесе вот на недоверие на правителството, а сенаторът Мариус Будай заяви, че ако това се случи, той и други негови колеги от левицата ще гласуват „за“.

Новото румънско правителство на Илие Боложан положи клетва на 23 юни. Месец по-късно вицепремиерът по реформите на бюджетната система Драгош Анастасиу подаде оставка.