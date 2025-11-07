С окриването на "Гост" в Бургас Андрей Янев завърши цикъла от изложби по повод 60-годишнината си

В Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ беше открита изложбата „Гост“ на художника Андрей Янев – третата и заключителна част от поредица, реализирана последователно в София и в Бачковския манастир по повод 60-годишнината на родения в Бургас автор. Проектът поставя две творби - картината “Гост” отпреди повече от 20 години и нова пластика от 2024 г., озаглавена “Пазител”, сред постоянната експозиция в иконната зала на третия етаж на галерията, която се помещава в сградата на бившата синагога в града.

„Днес сме с приятели и колеги. Това откриване е по-различно, защото се случва на особено място – сред иконите от постоянната експозиция, които озвучават пространството със своята духовност“, каза директорът на Бургаската художествена галерия Георги Динев.

Кураторът на изложбата, директорът на Художествената галерия в Казанлък Пламен Петров, отбеляза, че това е „проект в развитие“, намерил своя естествен завършек именно в родния град на автора.

„Първата спирка беше в Националния археологически институт с музей при БАН, после в Бачковския манастир, а сега – тук, в сградата на старата синагога. И трите пространства носят духовна енергия и съжителство на религии. Самото присъствие на творбите на Андрей Янев в тази зала е като гостуване на ангелите“, каза Пламен Петров и допълни, нареждането на съвременни творби в пространство, изпълнено с икони, е жест на доброта и надежда. “Гостуват ангелите и добротата в живота – нека не ги губим“, каза още кураторът.

Художникът Андрей Янев благодари на институциите и на екипа, работил по изложбата, и припомни, че първата му самостоятелна експозиция в Бургас е била преди три десетилетия.

„Тогава също валеше дъжд, както и днес – знак, че всичко се връща и продължава. За мен е чест да бъда тук, в този град, от който тръгнах и към който винаги се връщам“, каза той.

Янев коментира, че работата по цикъла е била път към духовно осмисляне и към тишината. „Да си зрител на това, което създаваш, понякога е по-силно от това да бъдеш автор. Пространството оживява и носи свои значения, които излизат извън нашите намерения. Изкуството е не толкова резултат, колкото състояние“, отбеляза художникът.

Той допълни, че проектът „Гост“ е бил и своеобразно завръщане към смисъла на гостоприемството. „Вярвам, че не е нужно да имаме хиляди хора около нас, за да бъдем заедно. Достатъчно е да пазим отворени домовете и сърцата си – така, както това място днес отвори вратите си за мен“, каза още Янев.

В края на откриването беше прочетен поздравителен адрес от президента Румен Радев, в който държавният глава определя Андрей Янев като „автор с дълбок философски поглед към света, чието творчество съчетава символика и изключителна живописна култура“.

Художникът обяви, че следващата му самостоятелна изложба ще бъде открита в галерия „Неси“ в Бургас на празника на града – 6 декември.

“Гост” може да бъде видяна в Бургас до 11 януари 2026 г.,