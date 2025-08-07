Искам да покажа хората такива, каквито не се виждат всеки ден, каза Теодор Василев за фотоизложбата си „Талантите на Плевен“

site.btaИскам да покажа хората такива, каквито не се виждат всеки ден, каза Теодор Василев за фотоизложбата си „Талантите на Плевен“
Искам да покажа хората такива, каквито не се виждат всеки ден, каза за БТА Теодор Василев за изложбата си с фотографии „Талантите на Плевен“. Тя беше открита в плевенската художествена галерия „Илия Бешков“.
Това е негова първа самостоятелна експозиция. Досега Теодор Василев има участия в обща изложба на Сдружение „Фотохудожници“ и на 12-я международен фотосалон в Пловдив.
В камерната зала на галерията фотографът представя 30 портрета на плевенчани.
Теодор Василев е на 44 години и, както сам казва, любимото му хоби е фотографията. С нея се занимава повече от седем години. Голямото му увлечение е студийната портретна фотография. За БТА той каза, че към нея го е привлякъл начинът на изразяване – как можеш да изразиш един човек по прост и в същото време емоционален и привлекателен начин. Снима само хора.
„Търсех букет от таланти и от възрасти. Не исках да бъдат само известни личности. Исках да има и млади таланти, които не са познати на нашия град и които тук да покажем. Сигурен съм, че те тепърва ще станат все по-известни“, добави той за избора си на модели.
Изложбата беше открита от директора на галерията д-р Цвета Евлогиева-Кацарова. „Портретното изкуство съпътства историята на човечеството още от люлката на цивилизацията. Откриваме го в скулптури, в живопис, във фотографии. В тази изложба не е направен регистър на талантите на Плевен. Това не са и всички негови таланти. Това са личности, които са вдъхновили автора и са символ на плевенските таланти“, каза в словото си тя.
Портретната фотография е най-трудният жанр. Фотографите снимат външността, фотохудожниците снимат душата. Без притеснение можем да кажем, че Теодор е фотохудожник, представи автора председателят на Сдружение „Фотохудожници“ Любомир Бенковски.
Изложбата е част от културния календар на града за месец август и е създадена с подкрепата на Община Плевен. На откриването присъстваха заместник-кметът Елина Димитрова, началникът на отдел „Култура и туризъм“ Анелия Дечева, фотографи, художници, моделите и техни близки и приятели.
Експозицията ще бъде достъпна за посещение до 23 август.
/ТС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина