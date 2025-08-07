Подробно търсене

Учени откриха гени, свързани със синдрома на хроничната умора

Елена Христова
Учени откриха гени, свързани със синдрома на хроничната умора
Учени откриха гени, свързани със синдрома на хроничната умора
Нанси Роуз е сред милионите американци, страдащи от синдром на хроничната умора. Снимка: АП/John Minchillo, File
Лондон ,  
07.08.2025 22:03
 (БТА)

Изследователи от Университета на Единбург, Шотландия, твърдят, че са открили разлики в ДНК-то на хора със синдром на хроничната умора, предаде Ройтерс.

Откритието може да помогне да се разсее представата, че това изтощително състояние е психологическо или се дължи на мързел.

Авторите на изследването са открили осем области от генетичния код, които са различни при хора с миалгичен енцефаломиелит/синдром на хроничната умора (ME/CFS) в сравнение със здрави доброволци.

Откритието предоставя първото убедително доказателство", че гените допринасят за вероятността човек да развие заболяването, се посочва в изявлението, направено от изследователите.  

Ключовите характеристики на състоянието са влошаване на умората, болка и замъгляване на съзнанието дори след незначителна физическа или умствена активност.

Много малко е известно за причините за синдрома на хроничната умора и за него няма диагностичен тест или лечение. Смята се, че състоянието засяга около 67 милиона души по света, отбелязват авторите на изследването DecodeME, което все още не е рецензирано.

В хода му те са анализирали ДНК проби от 15 579 души, посочили в анкета, че страдат от хронична умора, и 259 909 души, които нямат подобни оплаквания. Всички изследвани лица са от европейски произход, отбелязва Ройтерс.

Генните варианти, които са по-чести при хората, съобщаващи за синдрома на хроничната умора, са свързани с имунната и нервната система.

Най-малко два от генните участъци са свързани с начина, по който организмът реагира на инфекции. Това съответства на съобщенията, че симптомите често започват след инфекциозно заболяване. 

По-рано е идентифициран друг участък при хора с хронична болка - един от другите често срещани симптоми на състоянието.

Откритията могат да предизвикат революция в областта на изследванията на синдрома на хроничната умора. "Тези резултати не означават, че веднага ще бъде разработен тест или лечение, но ще доведат до по-добро разбиране на състоянието", казва Анди Девро-Кук от изследователския екип, цитиран от Ройтерс.

Учени, които не са участвали в изследването, казват, че използването на доброволци, които сами са съобщили за синдром на хроничната умора, вместо ограничаването само до лица с диагноза, поставена от специалист, донякъде 
отслабва заключенията. Те призовават за по-мащабни изследвания, за да бъдат потвърдени резултатите.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

15.03.2024 08:00

Как сънят влияе на здравето ни и как да подобрим качеството му, разказаха проф. д-р Иван Стайков и д-р Димитър Тасков

Днес е Световният ден на съня, който тази година е под мотото "Сънят е важен за общото здраве". Той се отбелязва от 2008 г. насам през третия петък на март преди пролетното равноденствие по инициатива на Световното дружество на съня, като целта е да се повиши информираността за значението на съня за здравето на хората, както и за превенцията и управлението на разстройството на съня.
18.10.2022 19:34

Лекарство срещу пристрастяване дава обещаващи резултати срещу умората и мозъчната мъгла при дългия КОВИД

Ниски дози от лекарството налтрексон, използвано при пристрастяване към алкохол и опиоиди, дава обещаващи резултати срещу симптоми на дългия КОВИД, като умора, нарушено внимание и съсредоточаване, припадъци,  главолобие и други болки, съобщи

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:21 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация