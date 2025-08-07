Футболният Берое се сбогува със своя голмайстор

Футболният Берое публикува специално обръщение към Леандро Годой, който премина в столичния ЦСКА. От старозагорския клуб използваха официалната си страница в платформата Фейсбук, за да благодари на играча и определи трансфера като един от най-важните в историята на Берое.

"Леандро Годой се сбогува с ПФК Берое след почти две години, в които гордо защитаваше цветовете ни. Днес искаме да му благодарим дълбоко за неговата всеотдайност, ангажираност и професионализъм във всяка тренировка и всеки мач.

Леандро беше не само ключов играч в нашия отбор. Той напуска клуба като голмайстор в българското първенство и като главен герой на един от най-важните трансфери в историята на Берое. Истинска чест за нашата институция.

Наследството му ще остане завинаги в сърцата на нашите фенове и ще бъде вписано със златни букви в историята на клуба", написаха от старозагорския клуб.

От Берое определиха Годой като играч, който е спечелил уважението и обичта на всички със своята скромност, усилия и страст.

"Леандро оставя незаличима следа. И въпреки че днес е време да си тръгне, историята му в Берое е вечна. Пожелаваме ти всичко най-добро в този нов етап от кариерата ти. Продължавай да растеш, голмайсторе!", допълниха от "зeлено-белите".