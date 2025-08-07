Подробно търсене

Футболният Берое се сбогува със своя голмайстор

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Футболният Берое се сбогува със своя голмайстор
Футболният Берое се сбогува със своя голмайстор
БТА/архив, Леандро Годой с екипа на Берое .Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ПК)
Стара Загора,  
07.08.2025 20:36
 (БТА)

Футболният Берое публикува специално обръщение към Леандро Годой, който премина в столичния ЦСКА. От старозагорския клуб използваха официалната си страница в платформата Фейсбук, за да благодари на играча и определи трансфера като един от най-важните в историята на Берое.

"Леандро Годой се сбогува с ПФК Берое след почти две години, в които гордо защитаваше цветовете ни. Днес искаме да му благодарим дълбоко за неговата всеотдайност, ангажираност и професионализъм във всяка тренировка и всеки мач.

Леандро беше не само ключов играч в нашия отбор. Той напуска клуба като голмайстор в българското първенство и като главен герой на един от най-важните трансфери в историята на Берое. Истинска чест за нашата институция.
Наследството му ще остане завинаги в сърцата на нашите фенове и ще бъде вписано със златни букви в историята на клуба", написаха от старозагорския клуб.

От Берое определиха Годой като играч, който е спечелил уважението и обичта на всички със своята скромност, усилия и страст.

"Леандро оставя незаличима следа. И въпреки че днес е време да си тръгне, историята му в Берое е вечна. Пожелаваме ти всичко най-добро в този нов етап от кариерата ти. Продължавай да растеш, голмайсторе!", допълниха от "зeлено-белите".

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:50 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация