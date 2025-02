Обещаващи проекти бяха отличени на Пазара за копродукции на "Берлинале", където има и българско участие

Пет парични и една специална награди бяха връчени на избрани проекти на Пазара за филмови копродукции Co-Production Market на "Берлинале", който се провежда между 15 и 19 февруари, съобщи сайтът на кинопроявата.

Сред селектираните в програмата тази година беше и проектът "Блокова вселена" на Стефан Командарев. България бе представена като развиващ се творчески център на дискусионен панел на "Берлинале", посветен на новия български сериал Shattered Bonds, по романа "Майките" на Теодора Димова, съобщиха на страницата си във Фейсбук от Националния филмов център (НФЦ). Филмовият педагог Ралица Асенова участва в програмата Berlinale Talents.

Пазарът за копродукции на "Берлинале" е част от Berlinale Pro* - цялостната индустриална инфраструктура на фестивала, която служи на световната филмова индустрия като инкубатор, подобрител и поддръжник на всички етапи от разработването, производството, продажбите и разпространението на филми.

Сред акцентите в тазгодишната програма бе селектирането на "Блокова вселена" на Стефан Командарев (Арго Филм, България & 42Film, Германия) за Пазара на копродукции на "Берлинале", съобщиха по-рано през годината от Националния филмов център. Вдъхновен от теория на физиката, в която изтичането на времето е илюзия, минало, настояще и бъдеще се преплитат, за да ни покажат съдбата на екип на линейка и тяхната злощастна любов, "Блокова вселена" е и по сценарий на Командарев заедно с Павла Котова. Продуцентският екип включва Стефан Командарев, Ралица Големанова, Елке Горечка, Кристоф Кукула.

Проектът е със заложена продължителност 100 мин, а началото на снимките е насрочено за февруари 2026 г., на Копродукционния пазар в Берлин се търсеше допълнително финансиране.

Българката Ралица Асенова бе сред селектираните в Berlinale Talents.

Миналата година в селекцията за таланти беше и българинът Коста Каракашян.

По книгата и театралната адаптация на "Майките" от Теодора Димова, Shattered Bonds, предстоящ български сериал, изследва какво може да се случи, когато младите са изоставени без емоционална подкрепа. Заедно с УНИЦЕФ България, творческият екип зад проекта осветлява болезнени обществени проблеми и търси разговор по темата. Дискусионен панел в рамките на "Берлинале" представи финансовата стратегия на продукцията и България като изгряващ творчески център, както и как може да се инициира социална промяна - не просто чрез споделянето на една история, а чрез поемането на социална отговорност, съобщиха от НФЦ.

На сериала, който се реализира с подкрепата на българския Национален филмов център, беше посветен панелът с модератор Марта Балага от "Варайъти" (Variety) и с участието на продуцента Лило Петров (Overlock Entertainment), водещия сценарист д-р Владислав Тинчев, актрисата Юта Шпайдел и актьора Юлиан Костов, съобщиха от центъра на страницата си във Фейсбук.

"Когато има насилие към майката в семейството, нейната фигура постепенно става все по-малка и незначителна. Децата изгубват уважение към нея и самите те стават насилници.", сподели германската звезда Юта Шпайгел, цитирана от НФЦ. "Понякога дори и когато има любов в семейството, децата остават пренебрегнати, защото невинаги липсата на внимание и отношение могат да бъдат компенсирани с пари и скъпи подаръци", каза Юлиан Костов.

Кастингът включва още Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Гергана Плетньова, Рая Пеева, Петър Антонов, Петя Силянова, Ясмина Раде и други. Социалната драма разказва историите на различни семейства, в които връзките между родители и деца са разбити и как това повлиява животите на всички.

На Пазара за копродукции на "Берлинале" наградата за развитие на копродукция на "Евроимаж" на стойност 20 000 евро беше присъдена на продуцентите от Cinedokke & Okofilm Productions от Швейцария за техния проект Ibicaba - Visions of Paradise на режисьорката Андреа Стака. С тази награда европейската организация за финансиране на филми "Евроимаж" подкрепя развитието на проекта.

Допълнително отличие със същия дарителски фонд беше предоставено от "Евроимаж" в подкрепа на особено обещаващ украински проект, съобщи сайтът на фестивала в Берлин. Специалната награда за развитие на копродукция беше присъдена на украинската продуцентска компания Tabor за проекта The Earth Is Flat - I Flew Around and Saw It на режисьора Максим Наконечни.

Първата по рода си Награда на публиката от поколението Z на стойност 5000 евро отличи проекта 30 Days of Summer на продуцентката Александра Костина (Bosonfilm) от Украйна. Журито беше съставено от петима студенти по специалност "Кино" от германски и френски университети. Наградата е за проект за пълнометражен филм, който е особено привлекателен за младите кинозрители на възраст между 20 и 28 години.

Наградата за Таланти VFF Talent Highlight на стойност 10 000 евро подкрепя обещаващ нов проект на Talent Project Market, който се организира от Berlinale Co-Production Market в сътрудничество с Berlinale Talents. Тази година печелившият проект беше March 14th на режисьора Алберто Грос Моло, който беше представен от продуцентката Лаура Ехидос Плаха (Contraria Media, Испания).

Международната награда ARTEKino 2025 беше присъдена на Dreamgirl на Каан Мюждеджи, продуциран от Tato Film & Asteros Film (Турция). ARTE дава отличието на стойност 6000 евро на изключителен в художествено отношение проект от Пазара за копродукции на "Берлинале".

За трети път Наградата за стратегии за аудиторията на Световния фонд за кино беше присъдена на проект от Пазара за копродукции на "Берлинале". Продуцентите от Abbout Productions от Ливан и режисьорът Висам Таниос ще получат консултации за оптимизиране на аудиторията и комуникационните стратегии на техния филмов проект The Sun Sees Everything.

По време на 22-рия Пазар на копродукции на "Берлинале" продуцентите на 35-те избрани проекта за игрални филми се срещнаха с копродуценти и финансисти. Повече от 1500 индивидуални срещи с потенциално подходящи партньори за над 600-те участници бяха планирани и координирани предварително.

На 17 февруари се състоя вече традиционният български коктейл на щанд #137 на Berlinale Co-Production Market в Martin Gropius Bau, съобщиха от НФЦ. По време на индустриалното събитие щандът предлага информация и промоция на българското кино, България като кино локация и страната ни като привлекателен партньор за продукции и копродукции. Дизайнът на българския щанд отново е на Николай Тонков.

Традиционният Happy Hour по време на EFM събра на едно място българските кино професионалисти и приятели на българското кино от международната общност, съобщиха от НФЦ. Гости на проявата бяха българският посланик в Германия Григор Порожанов, директорът на българския Културен институт в Берлин - Борис Петранов, режисьорът Стефан Командарев и продуцентката Ралица Големанова, Ралица Асенова, актьорът Юлиан Костов.