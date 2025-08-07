Община Пазарджик обявява конкурс за културни проекти след полученото одобрение от Общински съвет - Пазарджик за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура „Ново поколение местни политики за култура за големите общините“, инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“ от Компонент 11 „Социално включване“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Поканата за конкурса е публикувана на сайта на общината.

Размерът на средствата по процедурата е 20 000 000 лв. без съфинансирането от страна на кандидатите (т.е. безвъзмездна финансова помощ). По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране в размер от 170 000 до 2 000 000 лв. при задължително съфинансиране от страна на крайните получатели в размер на 50% от безвъзмездното финансиране. Минималният размер на безвъзмездно финансиране за един кандидат е 170 000 лв. Максималният размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат е до 2 000 000 лв.

Там е посочено още, че в конкурса могат да участват културни оператори (общински, държавни и неправителствени организации) за разработване и създаване на културни продукти или надграждане на вече утвърдени такива, насочени към създаване на ново или допълващо съдържание в областта на театъра, музиката, киното, визуалните и аудиовизуалните изкуства, литературата, художествения превод, танца, дизайна, фолклора, иницииране на пътувания с цел представяне на творци или творчески продукт в и извън страната; дейности по експониране и адаптация на създадени културни продукти и културно-историческо наследство, дейности по създаване на дигитално съдържание и разширяване на достъпа до културни продукти.

Допустима са дейности по разработване и създаване на един или повече нови културни продукти и/или доразвиване и надграждане на вече утвърдени събития и фестивали и/или нова комбинация от съществуващи културни продукти, включително наемане и заплащане на специалисти и експерти и обезпечаването на екип за разработването и създаването на един или повече нови културни продукти/културно съдържание, пътувания с цел участие на творци, изпълнители, технически персонал и други участници, пряко свързани с културния продукт, публично представяне на произведения, адаптация на културен продукт и създаване на дигитално съдържание за разширяване на достъпа до културния продукт.

Там се уточнява още, че постъпилите предложения се оценяват от експертна комисия, назначена със заповед на кмета на Община Пазарджик. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на документи с цел избягване конфликт на интереси. Комисията оценява постъпилите предложения по допустимост. Отговарящите на изискванията, съгласно условията на настоящия конкурс, се допускат до оценка на качеството, а останалите се отстраняват от участие на следващ етап.

Класираните проектни предложения трябва да имат период на реализация до 31 март 2026 година.