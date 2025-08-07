Мрачната икономическа ситуация облекчава недостига на ИТ специалисти в Германия, отчита проучване

Броят на свободните работни места в сектора на информационните технологии в Германия е намалял значително. Германската асоциация, представляваща цифрови компании "Битком" (Bitkom) представи проучване, според което броят на незаетите ИТ позиции в страната е 109 000 спрямо 149 000 през 2023 г., предаде ДПА.

Според проучването, проведено сред 855 компании с поне трима служители, мнозинството от тях не смята, че данните показват обрат на тенденцията, тъй като 85 на сто от фирмите продължават да изпитват недостиг на ИТ специалисти, само 4 на сто от тях смятат, че ИТ специалистите са повече от необходимото, а 10 на сто намират броят им за адекватен.

Общо 79 на сто от анкетираните фирми очакват недостигът на специалисти да се задълбочи, само 4 на сто смятат, че ситуацията ще се облекчи, докато 16 на сто не очакват промяна.

Икономическият спад и геополитическата несигурност са принудили германските компании да бъдат по-предпазливи при наемането на нови служители или дори да намалят работните места в ИТ сектора, коментира президентът на "Битком" Ралф Винтергерст.

"В същото време цифровизацията на компаниите, както и на администрациите и органите на властта, напредва, така че там са необходими повече, а не по-малко ИТ експерти", допълни той.

Демографското развитие поставя предизвикателства пред икономиката - много ИТ специалисти от поколението на т. нар. бумъри (хората, родени между 1946 и 1964 г.) се пенсионират, а младите, които навлизат на пазара на труда, са все по-малко. За да се намалят ефектите от недостига, една от 12 компании, или 8 на сто, все повече разчита на изкуствен интелект.

Все още не може да се каже какво въздействие ще окаже изкуственият интелект върху пазара на труда в сектора като цяло, каза Винтергерст.

Приблизително една от всеки четири компании, или 27 на сто, очаква да съкрати работни места поради навлизането на изкуствен интелект. Въпреки това 16 на сто от фирмите очакват, че ИИ ще доведе до съкращаване на работни позиции, които така или иначе не могат да бъдат заети. Същевременно 42 на сто от компаниите предполагат, че изкуственият интелект ще създаде допълнително търсене на ИТ специалисти във фирмите.

В проучването на "Битком" 45 на сто от фирмите заявяват, че САЩ са загубили привлекателност за чуждестранни ИТ специалисти поради политиката на президента Доналд Тръмп. Други 21 на сто виждат възможност за привличане на ИТ специалисти от САЩ в Германия, а 27 на сто смятат, че сега е по-лесно да се привлекат специалисти от държави извън ЕС в Германия, вместо в САЩ.