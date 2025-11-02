Половината германци използват приложения с добавена реалност, според проучване на цифрова асоциация

Половината германци (50 на сто) вече използват поне едно приложение с добавена реалност (AR), показва проучване на цифровата асоциация "Битком" (Bitkom), получено по електронната поща в редакцията на БТА.

Технологията за добавена реалност позволява цифрови елементи да бъдат наслагвани върху реалната среда - например чрез виртуални филтри за селфита, игри като "Покемон Гоу" (Pokémon Go) или интерактивни музейни анимации. Според данните добавената реалност е особено популярна сред по-младите хора: 64 на сто от германците на възраст между 16 и 29 години вече я използват, както и 60 процента от хората между 30 и 49 години. Сред лицата на възраст от 50 до 64 години делът е 47 на сто, а във възрастовата група над 65 години - около една трета (32 на сто).

Проучването е проведено сред 1156 души на възраст над 16 години в Германия.

Според резултатите 86 на сто от анкетираните знаят, че приложенията за добавена реалност могат да се използват със специални очила за добавена реалност, но само 54 процента са наясно, че технологията е достъпна и чрез смартфон или таблет.

"Много хора все още не осъзнават колко достъпна е добавената реалност - входът е лесен, защото устройствата вече са налице, а приложенията са разнообразни и свързани с ежедневието", посочва д-р Себастиан Кльос, експерт по потребителски технологии в "Битком".

Най-често използваните функции на технологията са филтрите за камера, познати от социалните медии. 21 на сто от германците вече са ги пробвали, а още 39 процента са отворени към използването им в бъдеще. Следват игрите с добавена реалност - като "Покемон Гоу", които са били използвани от 16 процента, докато 31 процента заявяват, че биха ги изпробвали.

Девет процента от анкетираните са използвали приложения за добавена реалност за визуализиране на мебели или дрехи в реална среда, като още 39 процента биха били отворени към такава възможност.

Седем процента имат опит с навигация чрез добавена реалност, при която стрелки или указания се появяват върху изображението от камерата, а 36 процента са готови да използват подобна функция.

"Тъкмо навигационните решения показват практическата полза на добавената реалност в ежедневието - те вече са част от редица популярни картографски приложения и улесняват ориентацията", допълва Кльос.

Приложения с добавена реалност за туристически обиколки и музеи са използвали 6 процента от германците, докато 51 процента биха проявили интерес. Същият дял (6 процента) съобщават, че са използвали технологията в обучителни и тренировъчни приложения, а още 29 процента са склонни да го направят.

Приложения за измерване на разстояния чрез смартфон са използвали 4 процента от анкетираните, като около една четвърт (23 на сто) могат да си представят да ги ползват. Само 2 процента са използвали AR за обогатяване на съдържание в печатни издания, а още 20 процента са отворени за тази възможност. Едва 1 процент използва AR за играчки, при които предмети или карти оживяват дигитално, докато 8 процента проявяват интерес към подобно ползване.

Проучването е проведено от "Битком Рисърч" (Bitkom Research) по поръчка на цифровата асоциация "Битком" в периода от 19-та до 23-та седмица на 2025 г. чрез телефонно интервю с 1156 участници на възраст над 16 години. То е представително за населението на Германия.