Подробно търсене

Почти четвърт от германските занаятчийски фирми все още разчитат за комуникацията си на факса

Бойчо Попов
Почти четвърт от германските занаятчийски фирми все още разчитат за комуникацията си на факса
Почти четвърт от германските занаятчийски фирми все още разчитат за комуникацията си на факса
Снимка: AP/Michael Sohn, архив
Берлин,  
29.08.2025 07:15
 (БТА)

Много компании в Германия все още използват факс апарати, а занаятчийският сектор има сериозно изоставане по отношение на цифровизацията. Това показва проучване, възложено от Германската асоциация на дигиталните компании "Битком" (Bitkom) и цитирано от ДПА.

Според изследването, проведено сред 504 занаятчийски предприятия, почти четвърт (26 на сто) от тях все още разчитат на факса за комуникация. Само 36 на сто използват цифрови инструменти за онлайн срещи, а 28 на сто – клиентски или служителски портали.

"Почти девет от десет предприятия виждат в цифровизацията възможност за развитие, но по темата се работи сравнително малко", коментира изпълнителният директор на "Битком" Бернхард Роледер. По думите му по-добрата дигитализация може да подобри обслужването на клиентите чрез цифрова комуникация и фактуриране.

Според данните 68 на сто от компаниите предлагат дигитално изпращане на оферти, а 62 на сто – дигитално фактуриране. По-малко от половината (48 на сто) позволяват онлайн резервиране на срещи.

Занаятчийските предприятия си дават средна оценка "три" за степента на своята цифровизация. Като основни причини за ограниченото въвеждане на дигитални технологии се посочват липсата на капацитет и опасенията, свързани с ИТ сигурността и защитата на данните (96 на сто).

Около 69 на сто от фирмите смятат, че цифровизацията се възпира от високите инвестиционни разходи. Други пречки са липсата на цифровизация в администрацията (63 на сто) и недостатъчните цифрови умения на служителите (58 на сто).

/БП/

Свързани новини

05.08.2025 18:09

Повечето деца в Германия започват да използват смартфони на 7-годишна възраст, показва проучване

Повечето 7-годишни деца в Германия използват смартфон, а 9-годишните често вече и притежават такова устройство, показва представително проучване, публикувано днес от цифровата асоциация „Битком“ в Берлин, предаде ДПА.
06.02.2025 13:02

Близо 90% от германците се страхуват от чуждестранна намеса в изборите

Близо 90% от германците смятат, че чуждестранни участници, предимно от Русия и САЩ, се опитват да повлияят на предстоящите парламентарни избори чрез социалните мрежи, показват резултатите от социологическо допитване, предаде Ройтерс.
17.06.2024 16:02

Над три четвърти от компаниите в Германия все още ползват факс машини

Близо 77 на сто от компаниите в Германия все още ползват една 60-годишна технология, за да изпращат документи - факс машините, предаде ДПА. Това показва проучване на дигиталната асоциация "Битком" (Bitkom) след над 600 компании с 20 или повече
03.06.2024 18:07

Изкуственият интелект навлиза интензивно в земеделския сектор на Германия

Дигиталните приложения с изкуствен интелект за ниви и животновъдни стопанства стават все по-популярни в селскостопанския сектор на Германия, сочат данни от индустрията, цитирани от ДПА. Почти половината от фермите (47 процента) в момента разглеждат

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:45 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация