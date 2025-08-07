Изложбата "В памет на безсмъртните..." , посветена на българското опълчение, беше открита в Казанлък

Изложба от 30 акварелни портрета на опълченци, рисувани от габровския автор Стефан Ковачев, показаха в Художествената галерия в Казанлък. Портретите са от фонда на Националния парк – музей „Шипка – Бузлуджа“, а музеят е организатор на експозицията, съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ).

Изложбата, озаглавена „В памет на безсмъртните…“ , се организира по повод 148-ата годишнина от Шипченската епопея и ще остане отворена за посетители до 7 септември.

Експозицията откриха директорът на НПМ „Шипка – Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов и директорът на НБКМ доц. Калина Иванова. Присъстваха зам.-областният управител на Габрово Иван Любомиров, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов и военнослужещи от бригадата, представители на културни институти, на Национално дружество „Традиция“, граждани.

Д-р Ангелов припомни хронологията и значимостта на събитията от 1877 година. Основен акцент в изложбата са 30-те акварелни портрета, изработени от габровския художник Стефан Ковачев. На него му хрумва идеята да запечата образите на оцелелите от сраженията български опълченци, до които успява да достигне, разказа директорът. Авторът рисува около 150 портрета, повечето от които са правени от натура. Те са показвани в две експозиции – в Габрово и в София, като в момента най-много от тях се съхраняват в Националния военноисторически музей, а другата голяма част е собственост на НПМ „Шипка – Бузлуджа“, посочи д-р Чавдар Ангелов. Той допълни, че се работи по идея всички портрети да бъдат събрани в каталог.

Директорът на музея отбеляза, че през миналата година казанлъшкият културен институт е сключил договор за партньорство с НБКМ, откъдето са предоставили ценни материали за настоящата изложба. Историкът допълни, че годишнината от Шипченската епопея ще бъде отбелязана официално пред Паметника на свободата на 30 август.

„Няма да се спирам на това дали това е решаващата битка във войната. За нас е важно, че българите участваме в тази война, дали сме своя дан конкретно по време на бойните действия в един от най-решителните моменти. Опълчението като част от руската императорска армия напълно достойно е изпълнило задачата, която му е била възложена, дори, както изворите показват, е изненадало с това, на което е било способно“, посочи д-р Ангелов. Те са го направили с една цел – България, каза той.

Доц. Калина Иванова благодари на екипа на НПМ „Шипка – Бузлуджа“ и на д-р Чавдар Ангелов за успешното споразумение между двата института. Тя посочи, че НБКМ участва в изложбата с оригинални документи от пенсионните дела на опълченците и съобщи, че има идея да бъде ускорен процеса на дигитализация и в дигиталната библиотека да бъде отворен нов кабинет и тези дела да са достъпни дистанционно за всеки. От историческия архив на библиотеката ще бъде разкрит и кабинет с фотографии и скоро ще има по-широк достъп до тези материали, посочи тя. „Вече 147 години пазим паметта на нацията и много се радваме, че чрез историческия архив, който съхраняваме, тези данни са запазени за поколенията“, посочи още доц. Иванова. Тя изрази надежда партньорството с казанлъшкия музей да бъде успешно и занапред.