Белгия съобщи, че е разбила терористична клетка, която е имала за цел да атакува политици

Бюрото на федералната прокуратура на Белгия обяви днес, че е разбило терористична клетка, която е целяла да атакува политици, сред които и премиера на страната Барт де Вевер, предадоха местни медии, цитирани от Ройтерс.

"Има индикации, че намерението на групата е било да се извърши джихадистки терористичен акт срещу политици", гласи съобщението на прокуратурата.

Трима младежи са били арестувани в Антверпен по подозрения за подготовка на "терористичен атентат от джихадистки тип срещу политици", с помощта на дрон. Те са обвинени и за "участие в терористична групировка", заяви ръководителката на федералната прокуратура Ан Франсен, цитирана от Франс прес.

Белгийските съдебни органи не поясниха кои биха могли да бъдат останалите политици, срещу които е била насочена атаката, но според белгийски вестници мишена е бил премиерът Барт де Вевер.

"Съществуват и ясни знаци, които подсказват, че целта на заподозрените е била да създадат дрон, към който да бъде прикрепен определен товар", уточни Франсен.

Медиите съобщиха, че полицията е претърсила жилище едва на няколкостотин метра от дома на премиера в Антверпен, в което са били намерени самоделно устройство с вероятно взривяващ се, но все още неработещ механизъм, както и чанта с метални топчета. В дома на втори заподозрян е бил открит 3D принтер, за който се предполага, че е бил използван за направата на части, необходими за извършване на атентата.

Двама от заподозрените са били разпитани от полицията и ще се явят пред съдия следовател утре, докато третият заподозрян е бил освободен, уточнява АФП.