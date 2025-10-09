Подробно търсене

Христо Бонински
Алжир се класира за Световното първенство през 2026 след пауза от 12 години
Снимка: Christine Olsson/TT News Agency via AP
Оран,  
09.10.2025 21:23
 (БТА)

Националният отбор на Алжир си гарантира участие на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през следващото лято. Това стана възможно, след като тимът, воден от селекционера Владимир Петкович, се наложи над аутсайдера Сомалия с 3:0 при гостуването си в предпоследния мач от групата. 

Мохамед Амура и Рияд Марез вкараха за алжирците още преди почивката, Амура реши всичко с втори гол през втората част. Така Алжир е недостижим в класирането пред третия - Мозамбик. За Алжир неизползвана резерва остана вратарят Люка Зидан, син на легендата Зинедин Зидан. 

Тимът на Алжир се класира на световни финали за първи път от Мондиала в Бразилия през 2014 и пауза от 12 години. Алжирците стават и четвъртият африкански отбор на Световното първенство, като участие вче си осигуриха Мароко, Тунис и Египет.

В разширения състав на Алжир е и халфът на Левски Акрам Бурас, който ако играе силно със синята фланелка, може да се надява, че ще спечели повиквателна за Световното първенство. 

/ХБ/

