Внесено е решение за възстановяване на собствеността на Общината върху имот от парк "Ловен дом", каза на пресконференция кметът на Благоевград Методи Байкушев

Кметът на Благоевград Методи Байкушев е внесъл предложение до Общински съвет за възстановяване на собствеността на Общината върху терен от парк „Ловен дом“, беше посочено на пресконференция, която общинския кмет даде днес по темата. Байкушев каза, че имотът е „приватизиран за частни интереси“ – за създаване на комплекс с името на парка.

По думите на кмета на Благоевград, продажбата на имота и промяната на предназначението са извършени в периода от 2001 до 2019 г. с поредица от стъпки, които той определи като „абсолютно незаконни“. Байкушев обяви, че последната от тези стъпки е било преотреждане за жилищно строителство, което се е случило на 8 ноември 2019 година. Кметът посочи, че това е пет дни, след като Румен Томов печели изборите за кмет на Благоевград и три дни, преди да встъпи в длъжност, а смяната на предназначението е извършено от заместник-кмет на общината.

Методи Байкушев каза, че парк „Ловен дом“ е създаден с решение на Горноджумайския общински съвет на 23 май 1935 г., а в протокола е записано, че целта е да се създаде „една приятна гледка и място за удоволствие на гражданите“. През 2001 г. се извършва, по думите на кмета, незаконна приватизация, с която част от парка – имотът с кортовете, с площ 5,5 декара, е продаден на частни лица. В договора тогава е присъствала изрична забрана за промяна предназначението на имота. Въпреки че не са извършвани инвестиции, залегнали в договора, през 2006 година. Общинският съвет в Благоевград дава съгласие към този имот да се присъединят още 2,5 декара публична общинска собственост, в голямата си част зелени площи, като се променя предназначението в „за застрояване на хотелски комплекс“. През 2011 г., когато се приема общият устройствен правилник на общината, за имота е предвидена зона „Център“, с най-високи показатели за застрояване, каза още Байкушев. През ноември 2019 г. предназначението на имота е променено на „за жилищно застрояване“.

Има искане на собственика на имота да се издаде разрешение за строеж на жилищна сграда с 25 хил. кв. метра разгъната площ наземно строителство, а с подземното е над 30 хил. кв. метра, посочи на пресконференцията Байкушев. Това са 199 апартамента и 199 паркоместа. По думите на кмета на Благоевград, това не само ще промени облика на зеления хълм, който се вижда от площада пред старото кметство в града, но и достъпът до бъдещата нова сграда ще е само през улица „Прилеп“ в район, чието градоустройство не е изградено за такова строителство.

Байкушев посочи, че имотът винаги е бил част от парк „Ловен дом“ и като такъв е бил и все още е публична общинска собственост. Той посочи, че съгласно забрана на Закона за устройство на територията озеленени площи, които представляват публична общинска собственост, не могат да се продават, нито да се променя предназначението им, а това прави сделките нищожни.

Във връзка с този казус през април т.г. от общинската администрация съобщиха, че главният архитект на Благоевград е отказал да издаде разрешение за строеж на жилищна сграда в имот, намиращ се в района на местността Ловен дом. На пресконференция през юни Методи Байкушев обяви, че Община Благоевград предявява иск за собствеността на имота, като иска от съда да обяви за нищожни сделките с имота, за който е отказано разрешение за жилищно строителство.

На днешната пресконференция Байкушев посочи, че предлага на Общинският съвет да вземе принципното решение, независимо как ще се развие делото, този имот да остане част от парк „Ловен дом“.