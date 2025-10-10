Петима учени от МУ-София в Топ 2% на най-влиятелните изследователи в света

Петима учени от МУ-София, четирима от тях от Фармацевтичен факултет, попаднаха в тазгодишната т.нар. Станфордска класация на най-влиятелните учени в света – Топ 2% от над 11 милиона изследователи, оценени на база на публикационната си активност и цитирания.

Това са проф. Ирена Костова, дфн, проф. Людмила Боянова, дмн, проф. Ирини Дойчинова, дхн, доц. Димитрина Желева – Димитрова, дф и проф. Иван Димитров, дх.

Класацията, разработена от екипа на проф. John P. A. Ioannidis от Университета Станфорд, използва данни от Scopus (Elsevier) и библиометрични показатели, за да отличи учените с най-силно влияние върху световната наука. Тя показва първите 2% влиятелни учени от 22 научни области и 174 подобласти. Разработката е въз основа на стандартизирана информация за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство. Класирането е разделено на две – за 2024г. и за цялостно кариерно развитие.

Проф. Ирини Дойчинова и проф. Ирена Костова от Катедра „Химия“ на ФФ са от години в класацията (вижте ТУК и ТУК ), като сега са в Топ 1% на най-влиятелните учени в света на база цялостното им кариерно развитие. Тази година към тях в групата на първенците се присъедини и и проф. Людмила Боянова от Катедра по медицинска микробиология на Медицински факултет. През 2021 г. тя беше в Топ 2% в същата класация.

Доц. Димитрина Желева-Димитрова от Катедра „Фармакогнозия“ и проф. Иван Димитров от Катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет са новите имена от МУ-София, включени в категорията за принос през изминалата 2024 година.

Тази година в класацията фигурират 91 български имена. Фактът, че 6 от тях са на преподаватели от Медицински университет, говори за високото ниво на професионализъм и значимата научна дейност, развивана от академичната общност в Медицински университет-София и в неговия Фармацевтичен факултет.

