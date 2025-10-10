Още организации в земеделието и хранително-преработвателния сектор застанаха срещу призива за оставка на министър Георги Тахов

Шест нови браншови организации от земеделския и хранително-преработвателния сектор официално се присъединиха към декларацията в подкрепа на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов. С това броят на сдруженията, които осъждат искането на оставката му, отправено от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), достигна 36, съобщиха от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

Според АЗПБ обединената позиция на фермери, животновъди и преработватели е ясен сигнал за категорично отхвърляне на опитите за дестабилизация на аграрната политика и настояване за стабилност и предвидимост в управлението на сектора.

Декларацията, адресирана до ръководството на Народното събрание и Министерския съвет, подчертава, че искането на НАЗ е необосновано и неотговарящо на реалното положение в земеделието. Подписалите организации поставят под съмнение дали атаката срещу министъра не е продиктувана от лични амбиции и политически цели, а не от интересите на бранша.

"Във времена на политическа нестабилност, икономическа криза и тежки климатични сътресения, секторът повече от всякога има нужда от стабилност. Тесните интереси и личните амбиции на определени хора от една браншова организация не бива да влияят на секторната политика", се казва в документа.

Организациите изтъкват, че усилията на министър Тахов и екипа му са насочени към укрепване на сектора и гарантиране на прозрачност и експертност. Браншът заявява своята категорична готовност да отстоява стабилността и постигнатото до момента. Производителите настояват, че е недопустимо чрез силови методи да се налагат решения, които са в разрез с европейското и национално законодателство.

"Национален интерес е да бъде съхранено постигнатото до тук, както от нас, земеделците и преработвателите, така и от администрацията, и да продължим всички нормалната работа в стабилна и прогнозируема среда", заключава декларацията.

БТА припомня, че вчера Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви старт на подготовка за национални протести в защита на българските зърнопроизводители. Асоциацията сваля доверие от кабинета на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и настоява за оставките на министър Георги Тахов, заместник-министър Иван Капитанов и заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) Петя Славчева заради неизпълнени ангажименти и пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора, става известно от съобщение на НАЗ, получено в БТА.

По-рано днес пред сградата на представителството на Европейската комисия (Дом на Европа) в София се проведе протест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство!". Председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов заяви, че са тук също, за да покажат своята подкрепа към министър Тахов и неговия екип.