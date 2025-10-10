Работни места за счетоводител, учител по математика, астрономия и физика, както и за други квалифицирани специалисти, са обявени в Бюрото по труда в Перник

От Бюрото по труда в Перник обявиха свободни работни места за специалисти с висше образование в сферата на образованието – учител по математика, астрономия и физика в село Ноевци. Това показва справката, изпратена от дирекцията до БТА.

Сред обявените работни места за висшисти има още позиции за лекар и фелдшер. В град Дупница се търсят четирима гранульори с висше образование – химия и фармация, един лаборант и химик.

За град Брезник свободни позиции има за инженер маркшайдер с висше образование – инженер геодезия, картография и кадастър, за инженер минна електромеханика, както и за инженер енергетик.

Най-голям остава броят на предлаганите работни места за лица със средно и основно образование. За квалифицирани работници със средно образование се търсят завеждащ административна служба, машинен оператор на машини и съоръжения в металургията, камериерка, организатор производство, диагностик на моторно превозно средство, кантонер железопътна мрежа, механошлосер, електромонтьор, заварчик и други.

Търсят се и работници без специализирано образование за археологически разкопки, които се провеждат в радомирското село Червена могила, както и шмиргелист за град Перник.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в Дирекция "Бюро по труда" в Перник, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.