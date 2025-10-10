Държавният архив в Кърджали отбеляза 65 години от създаването си с изложба

С откриване на изложбата „Източните Родопи през фотообектива“ навръх професионалния празник на българските архивисти – 10 октомври, Държавен архив – Кърджали отбеляза 65 г. от своето създаване.

Фотоекспозицията бе открита от ръководителя на институцията Гергана Димитрова, която разказа за създаването на архива в родопския град, за фонда и за съхраняваните по-интересни документи и снимки.

Изложбата „Източните Родопи през фотообектива“ представя над 100 фотоса, разположени на 16 платна, като за всеки град от региона има представени и панорамни снимки. Използвани в нея са снимки основно от масива на архива в Кърджали, но има фотодокументи и от архива в Смолян.

„Проследили сме развитието на обществения живот в различни сфери – образование, култура, здравеопазване, транспорт, спорт“, каза Димитрова.

Сред подбраните и експонирани снимки са снимка на сегашната художествена галерия, която е най-старата административна сграда, снимка с първия автомобил в Джебел, първите камиони. Част от изложбата е посещението на цар Борис в Ивайловград, който за период от време също е бил част от област Кърджали, през 1939 г.

За своя юбилей Държавен архив – Кърджали получи поздравителни адреси от различни институции. Сред гостите при откриването на изложбата бяха областният управител Никола Чанев, представители на общински администрации от областта, директори на институции, ученици.