Продължава търсенето на лекари на трудовия пазар във Велико Търново, съобщи "Бюро по труда"

Продължава търсенето на лекари на трудовия пазар във Велико Търново, съобщиха за БТА от Дирекция "Бюро по труда". През тази седмица е обявено място за лекар специалист с висше медицинско образование, владеещ английски език за Центъра по спешна медицинска помощ към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

На трудовия пазар се търсят още счетоводители и касиери със средно или висше икономическо образование, владеещи английски език и компютърни умения.

Всички свободни работни места за учители, обявени през летните месеци са заети, свободни позиции за педагози няма, каза за БТА Бойка Ганева, началник на Бюрото по труда във Велико Търново.

На 28 октомври във Велико Търново ще се състои втора за тази година обща трудова борса, на която работодатели и търсещи работа ще се срещнат. Трудовите борси от този характер представят свободните работни места и търсенето на първичния трудов пазар, като същевременно търсещите работа могат да получат информация за нови възможности за квалификация и преквалификация, каза Бойка Ганева.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.