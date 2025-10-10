Япония и Парагвай завършиха наравно в приятелска среща

Отборите на Япония и Парагвай завършиха наравно 2:2 в контролна среща, която се игра в Суита.

Гостите от Южна Америка на два пъти повеждаха в резултата и бяха на секунди от това да вземат успеха в мача, но гол в добавеното време на Аясе Уеда спаси "самураите" от поражението.

Мигел Алмирон даде аванс на Парагвай още в 20-ата минута, но само шест след това Коки Огава изравни за 1:1.

В 64-тата минута Диего Гомес даде нов аванс на гостите, след като се възползва от подаване на Хуан Касерес.

Парагвай обаче не успя да задържи аванса си и в четвъртата минута на добавеното време Уеда оформи крайния резултат с удар с глава от непосредствена близост.

За Япония предстои домакинство на Бразилия в друг приятелски мач във вторник, докато в същия ден Парагвай ще гостува на Република Корея. Мачовете са част от подготовката на отборите за участието им на световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.