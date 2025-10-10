Александър Александров: При нас целите винаги са високи

Националният отбор на България по бокс за младежи и девойки се завръща с два медала от Европейското първенство в Острава, Чехия.

Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов младите български таланти спечелиха бронзови отличия. В категория до 54 килограма при девойките Христеа Нинова се класира на трето място, като същата позиция при младежите зае и Стоян Петров при най-тежките (+90 килограма).

"Два медала е добре, но като цяло можехме да се представим и по-силно. Винаги си поставяме високи цели, искаме най-доброто от нашите боксьори. Поздравявам момчетата и момичетата за свършената работа и им благодаря. Европейското първенство ни показа, че имаме още доста какво да направим, за да сме по-конкурентни. Имаме талантливи боксьори, които обаче трябва да работят постоянно и целеустремено, за да реализират потенциала си. В някои от срещите бяхме споходени и от малшанс, но няма смисъл от оправдания. Връщаме се и продължаваме работа, за да се представим по-добре следващия път", анализира резултатите Александър Александров.