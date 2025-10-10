Аджерпрес: Румъния се превръща във високопроизводителен център за модерни технологии и иновации според експерти

Румъния се превръща във високопроизводителен център за модерни технологии и иновации, предлагайки нови бизнес възможности за баварските компании чрез партньорства, инвестиции или достъп до нови пазари, е заключението на експерти, които наскоро участваха в събитието „Румъния и България – растеж, динамика, бъдеще“ („Rumanien & Bulgarien – Wachstum, Dynamik, Zukunft“), организирано от Търговско-промишлената камара на Мюнхен, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на прессъобщение на Румънско-германската търговско-промишлена камара.

Няколко баварски и румънски компании бяха поканени за участие в дискусии и срещи в Мюнхен с представители на бизнеса и властите от двете страни, се казва още в прессъобщението.

От името на Румъния наред с представителите на Румънско-германската търговско-промишлена камара присъстваха баварски компании като Infineon Technologies Romania, Lipsticks GmbH и Knauf Group, както и румънски компании, сред които Oves Enterprise и Assist Software. Присъстваха и представители на обществени органи от кметствата на Орадя, Дева и Решица.

„Инициативата на Търговско-промишлената камара на Мюнхен и Горна Бавария за среща на компании от Германия, Румъния и България е пряко следствие от нарастващия интерес на германските компании към този регион. Радваме се да видим, че румънските компании и власти също са нетърпеливи да си сътрудничат с германската бизнес среда и да открият нови начини за постигане на икономически растеж. Автомобилната промишленост, енергетиката, както и производството и Индустрия 4.0 (изкуствен интелект и анализ на данни, роботика и автоматизация) са с висок бизнес потенциал за германските компании. Освен това, разрастващата се екосистема от стартиращи компании предлага конкретни възможности за предприемаческо участие. Особено съм доволен от участието на много иновативни румънски компании в това събитие, тъй като то ни позволява да отворим германския експортен пазар и за тях“, каза генералният мениджър на Румънско-германската търговско-промишлена камара Себастиан Мец, цитиран в прессъобщението.

Според представители на Румънско-германската търговска камара участието на представители на румънските власти и компании в подобни събития допринася за популяризирането на националната марка и повишаване на международната видимост на Румъния, предоставяйки възможности за навлизане или разширяване на нови пазари.

„Прекият ефект от тези участия може да не е видим веднага, но в средносрочен план те ще доведат до увеличаване на чуждестранните инвестиции, износа, както и до развитието на съвместни проекти и партньорства. Румънските компании също имат възможност да разберат по-добре местния пейзаж и бизнеса за потенциални планове за откриване на дъщерни дружества в Германия. Разширяването на бизнеса, партньорствата и търговският обмен, особено износът, са реални решения за намаляване на бюджетния дефицит на Румъния от над 8% от БВП и същевременно са стимул за развитието на здрава икономика. Румъния се превръща във високоефективен център за модерни технологии и иновации, предлагайки нови бизнес възможности за баварските компании чрез партньорства, инвестиции или достъп до нови пазари. Присъединяването към Шенгенското пространство в началото на 2025 г. опрости свободното движение на стоки, като спомогна за оптимизиране на трансграничните бизнес операции“, се казва в прессъобщението.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)