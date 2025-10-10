Културни събития ще се реализират до края на март 2026 г. по проект „Костенец - Сцена на традициите и бъдещето“

Община Костенец е одобрена за реализация на проект - „Костенец - Сцена на традициите и бъдещето“, който ще бъде финансиран по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха за БТА от местната администрация.

Проектът предвижда реализацията на поредица от културни събития на територията на общината с периода на до края на месец март 2026 г. Основната цел на инициативата е да допринесе за устойчивото развитие на културните процеси в региона и да повиши качеството на културните продукти. Дейностите са структурирани в четири основни тематични области, сред които празник на града, промотиране на албум със стари фотографии за Костенец, Есенни дни на културата и изкуството и зимна празнична магия и звън на кукери.

Акцент в проекта е поставен върху социалната отговорност и приобщаването. Част от културните продукти са обвързани с теми като опазване на околната среда, промотиране на екологични мерки и създаване на зелена градска среда. Дейностите са насочени към активното включване на уязвими групи и деца с увреждания, като по този начин се цели намаляване на дискриминацията и насърчаване на равенството и социалната интеграция.

По време на сесия на Общинския съвет през месец юли съветниците решиха Общината да кандидатства по този проект. Предложението бе гласувано с 11 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.