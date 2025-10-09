Комисията по културата и медиите обсъди на заседание конкурсите на Националния филмов център (НФЦ) и действащия в момента правилник за провеждането им.

Зам.-министърът на културата Георги Султанов отбеляза, че след приемането на Закона за филмовата индустрия, е ред на правилника. Желанието на Министерството на културата е всяка една мярка, която е под шапката на министерството, да работи, каза той.

По думите на Любен Дилов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС действащият правилник не работи достатъчно добре. „Истината е, че има проблем - на последния фестивал има доста основателни притеснения, че с едно лице от комисията са свързани пет от проектите, които минаха в различните категории и това не е много трудно за доказване“, каза той.

Българската филмова индустрия се стабилизира, като се очаква през 2025 г. да бъдат сключени около 250 договора за подкрепа на филмови проекти. Това заяви изпълнителният директор на Националния филмов център Петър Тодоров. Според него страната ни е на първо място по ръст на зрителите на национални филми в киносалоните, като за миналата година делът на български филми в киносалоните е 24,7%.

Според Тома Биков от ГЕРБ-СДС работата по отношение на киното е сбъркана в политическата част. „Ние не може да оценяваме кинодейците добри ли са, лоши ли са в киното, но можем да оценяваме политическата структура, която според мен е неефективна“, посочи той. Народният представител подчерта, че е против гилдиите сами да се оправят и по думите му, това е бягство от политическа отговорност.

Манол Пейков от ПП - ДБ попита какво се случва с архива на Националния филмов център, защото преди време имал информация, че той е в лошо състояние. Според него няма смисъл да се прави ново кино, ако не може да се опази старото. В отговор Петър Тодоров каза, че архивът на българското кино се съхранява от Българска национална филмотека, които са кандидатствали Национален план за възстановяване и устойчивост, който вече се изпълнява от началото на тази година.

„Ние, от „Възраждане“, не одобряваме това, за което разходвате бюджетни средства, а още повече не одобряваме това, че не успявате да разходвате целия размер на бюджетни средства, за което мнозина от Комисията по културата и медиите направихме предложение да ви бъде намален бюджетът“, каза депутатът от „Възраждане“ Ангел Янчев и констатира, че в сайта на НФЦ няма месечни отчети, а само годишен.

Искра Михайлова-Копарова от ПГ на „ДПС – Ново начало“ попита дали между Министерството на културата и НФЦ се обсъжда и взема решение относно възможността да се приоритизират определени теми за подкрепа на идеи на български творци, така че да е ясно и да не се получава конкуренция между комедийни и български патриотични филми.

Султанов обясни, че когато чисто политически се наложи жанр или определена част от изкуството да бъде приоритизирана, това обикновено в гилдията събужда още по-голям негативизъм.

Депутатът от „БСП – Обединена левица" Мариана Бояджиева поиска информация за журиращите екипи в Националния филмов център. Петър Тодоров обясни, че Националните художествени комисии са съставени в голямата си част от външни експерти. Всяка година ние администрираме общо 14 комисии с около 25 състава, тъй като голяма част от тях с мандати от по шест месеца, каза той.

Костадин Хаджийски от ПГ „Величие“ попита с какво комисията би могла да бъде най-полезна. Тодоров отговори, че в момента НФЦ работи сравнително нормално. Сега единствено остава да се приеме правилникът, уточни той.

Тодоров уточни, че са обсъждани два критерия за оценяване на филмите, но нито един от тях не е стигнал до консенсус.

Даниел Лорер от ПП-ДБ попита зам.-министър Султанов какво е мнението му за отсъствието на национална стратегия за развитие на българката култура, където киното е един от основните приоритети.

„Основната политика на министерството е да създаде добра среда, доколкото ни стигат силите, българските творци да могат да работят, да могат да се развиват и тази среда да бъде привлекателна и за чужди продукции и инвестиции“, каза Султанов.

Димитър Николов от ГЕРБ-СДС попита кой е най-касовият посещаван филм за миналата година и получавал ли е финансиране от НФЦ. В отговор Тодоров посочи, че това е „Гунди - легенда за любовта“ на режисьора Димитър Димитров, който е получил финансиране по две от мерките - за възстановяване на разходи и за разпространение на обща стойност 917 хиляди лева.

В дискусията се включиха и членове на филмовата гилдия. Според Георги Чолаков, член на УС на „Филмаутор“, консенсус между гилдията не може да се получи и в така предложения правилник няма решение на този въпрос.

Габриел Георгиев, председател на „Алианс на независимите продуценти“, попита по какви критерии МК прави преценка кое е валидно за киноиндустрията и кое - не. Султанов отговори, че всички теми, които са били поставени на обсъждане с представители на индустрията, са включени в предложението за правилника.

Любен Дилов коментира, че голямата пробойна е липсата на Национален съвет за кино. Според него това трябва да бъде орган от авторитетни хора, които са на ротационен принцип и каза, че очаква от МК предложение за създаването на такъв съвет.

Зам.-министърът на културата го увери, че е подготвена докладна до министъра, за да бъде създаден такъв Национален съвет за кино.

Галина Тонева, председател на Асоциацията на филмовите продуценти, обясни, че в гилдията наистина има комуникационен проблем и невъзможност да се разберат какво искат. Тя попита какво се очаква да бъде върнато тази година по всички схеми на НФЦ. Тодоров отговори, че по всички мерки върнатите пари ще бъдат между пет и седем милиона.

Станислав Тодоров от „Филмаутор“ отбеляза, че имат конкретни предложения за правилника, защото не е добре да се прави „на парче“.

/ВСР