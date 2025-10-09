Комисията по културата и медиите в Народното събрание обсъди проблемите на филмовата индустрия

Комисията по културата и медиите в Народното събрание обсъди конкурсите на Националния филмов център (НФЦ), действащия правилник за прилагането им и схемата за възстановяване на разходи (т.нар. cash rebate) на днешното си заседание.

Зам.-министърът на културата Георги Султанов посочи, че приоритет е новият правилник да заработи ефективно.

Изпълнителният директор на НФЦ Петър Тодоров отчете, че индустрията се стабилизира, като през 2025 г. се очакват около 250 договора за подкрепа. България е първа в ЕС по ръст на зрителите на национални филми, а делът им в киносалоните е близо 25%. Той обаче призна за затруднения с администрацията и липсата на консенсус по критериите за оценяване.

Депутатите и представителите на филмовата индустрия у нас обсъдиха предложения в правилника, проблемите на индустрията и възможностите за разрешаването им.

По втора точка от дневния ред, касаеща схемата за възстановяване на разходи (т. нар. Cash Rebate), представители на филмовата индустрия посочиха, че тя е ключов инструмент за привличане на чужди продукции, но таванът от 2 млн. лв. поставя България в по-ниския сегмент на пазара. Присъстващите настояха за увеличение на лимита до 5 млн. евро и за преместване на управлението на мярката към Министерството на иновациите и растежа, тъй като Министерството на културата няма ресурс да обслужва нарастващия интерес.

Те отбелязаха, че България има модерна инфраструктура и капацитет за повече международни проекти, но губи инвестиции заради ограничените финансови стимули.

/ВСР