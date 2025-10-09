Комисията по културата и медиите обсъди процедурата Cash Rebate във филмовата индустрия

Правомощия, практика и нуждата от промени при прилагане на разпоредбите на Закона за филмовата индустрия, засягащи т.нар. Cash Rebate, бяха обсъдени на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

Във финансите, паричното възстановяване (Cash Rebate) е вид стимул, предлаган от продавач, производител или финансова институция на купувача, при което част от покупната цена се връща на купувача в брой след извършване на транзакцията.

Любен Дилов, депутат от ГЕРБ-СДС, обясни, че по съществуващото законодателство, когато продуцент привлече външно финансиране за осъществяване на продукция, т.е. не взема пари от бюджета, българският закон предвижда сума до определени граници, която да му бъде възвърната. Според него това е изключително важен инструмент.

Според него НФЦ не трябва да бъде ангажиран с тази процедура. Дилов смята, че този процес би трябвало да бъде ангажимент на Министерството на иновациите и растежа. Необходима ли е промяна на процента и прага за възвръщане, попита още той.

Зам.-министърът на културата Георги Султанов обясни, че оценката на един художествен продукт е комплексна и, според него, на този етап МК и НФЦ се справят с управляването не само на тази процедура.

Красимир Якимов, зам.-министър на иновациите и растежа, обясни, че той може да коментира само инвестиционния ъгъл на този процес. По думите му това представлява преди всичко насърчителна мярка за инвестиции. Той посочи, че в България тази процедура предвижда връщане на до 25% от инвестицията, но не повече от два милиона лева, но с този таван ние се позиционираме в най-ниския сегмент на чуждестранни продукции.

Изпълнителният директор на Националния филмов център (НФЦ) Петър Тодоров отбеляза, че от всички страни членки на Европейския съюз само Дания и Люксембург не прилагат тази мярка. По думите му у нас към момента тя функционира нормално, а това, което предстои да се появи като проблем в бъдеще, е нарастването на все повече проекти, които да кандидатстват по нея и липсата на актуализиран бюджет, който да отговаря на нарастващия интерес.

Той посочи, че годишно кандидатстват по над 40 проекта, а едно от предимствата на България пред останалите европейски държави е срокът за връщане на средствата - до 12 месеца. В Чехия и Унгария той е 18 месеца, уточни Тодоров.

Изпълнителният директор на НФЦ каза, че имат идея максималният праг за финансиране да достигне пет милиона евро и да се намери начин за финансиране на етап от филмопроизводството, който се нарича постпродукция. Тодоров обясни, че България има огромен ресурс от студиа. По думите му проблемът е, че този процес се води следварителен и тогава продуцентът решава къде да се извърши той.

Габриел Георгиев от „Алианс на независимите продуценти“ коментира, че България притежава достатъчно екипи, които могат да обслужват шест-седем големи или средно големи международни продукции едновременно. Притежава сравнително добра инфраструктура, но далеч не сме добре позиционирани по отношение на т.нар. финансови стимули, каза той.

Според него тази процедура е икономически инструмент и опитът в чужбина показва, че мястото на тази схема е в Министерството на иновациите и растежа.

„Преди няколко години взехме решението, че ще се преструктурираме и също така ще погледнем към дългия формат, към пълнометражни филми, които да привличаме от чужбина. За целта построихме филмови студия и смея да твърдя, че сме една от най-модерните бази за заснемане на филми в Източна Европа. С други думи, да, нашите студиа и нашата инфраструктура е по-добра от тази в Румъния, по-добра от тази в Гърция, по-добра от тази в Сърбия, но филмите не идват в България“, каза продуцентът и собственик на Solent Film Александър Момчев.

Той обобщи, че до момента гилдията и въобще сервизните продуценти, за последните години са докарали пряка инвестиция от 160 млн. лева, а по думите му това е изключително малко. „Ние имаме капацитет за 5-7-10 пъти повече преки инвестиции, които може да привлечем. Ние обработваме огромно количество сценарии на годишна база, потенциални проекти, които биха могли да се заснемат в България, но те винаги отпадат на етап, в който чуждите продуценти разберат какъв е таванът на разходите“, отбеляза още той.

Кристина Гамбитова от Гилдията на българските продуценти каза, че вдигането на процентите от 25 на 30% възвръщаемост ще привлече повече продукции в България. Тя обясни, че програмата се управлява от Министерството на културата, защото се изпълнява по схеми за помощ за аудио-визуални произведения и там се търси културен принос на тези продукти. „Това ни отведе в МК, много любимо министерство, но съжалявам - за такава схема, за такъв обем от работа, който извършваме ние в този сектор, МК няма ресурса да се справи с това нещо“, каза тя.

Според Георги Чолаков, член на УС на „Филмаутор“, е добре тази процедура да мине към Министерството на иновациите и растежа, но е важно да няма прекъсване, въпреки законодателните промени, които изисква едно такова преместване. „Има ли прекъсване, интересът се загубва и край“, отбеляза той.

Зам.-министърът на иновациите и растежа обясни, че идеята е да не се иска увеличение за следващата година, за да може индустрията да промотира новия таван. „Ако ще се залагат пари за последващата година, те трябва да се заложат в прогнозния бюджет, в тригодишната рамка. От тази гледна точка не съм сигурен дали да не се поиска макар и символично увеличение на бюджета, но все пак да се следва някаква плавност на повишаването“, каза той.

Тодоров посочи, че са поискани 10% увеличение на бюджета за 2026 година.

Султанов призова присъстващите да не забравят, че тази мярка е подкрепена, защото се отнася до култура.

Както БТА писа, Комисията по културата и медиите в Народното събрание обсъди на заседанието си днес и конкурсите на Националния филмов център (НФЦ) и действащия в момента правилник за провеждането им. Дневният ред предвижда още разглеждане на политиката на НФЦ при определяне журиращите екипи, предложения за промени в правилника.

