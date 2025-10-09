АТА: Легендите на нидерландския футбол Ари Хаан и Рууд Крол посетиха тренировъчния лагер на албанския национален отбор

Бившият старши треньор на националния отбор Ари Хаан и бившият нидерландски футболист Руди Крол са на посещение в Албания и днес се срещнаха с албанския национален отбор, събран за рутинната тренировка от настоящия старши треньор Силвиньо, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Освен със Силвиньо Хаан и Крол разговаряха с техническия щаб на националния отбор, както и с някои от футболистите.

По време на срещата Ари Хаан и Руди Крол пожелаха на старши треньора Силвиньо и на играчите успех в октомврийските им срещи и в квалификациите за Световното първенство през 2026 г.

Двамата ветерани посетиха също Дома на футбола и разгледаха Музея на футбола.

Ари Хаан и Руди Крол са в Тирана, за да участват в събитието на стадион „Еър Албания“ (Air Albania), организирано в сътрудничество между Албанската футболна асоциация и посолството на Нидерландия в Албания по случай откриването на Седмицата на нидерландската култура в Албания и 55-ата годишнина от дипломатическите отношения между двете страни.

