Индонезия осуети опит за контрабанда на защитени видове птици в Югозападна Папуа

Властите в индонезийската провинция Югозападна Папуа осуетиха опит за контрабанда на осем черношапкови лори (Lorius lory) – защитен вид папагал, ендемичен за региона, съобщиха държавни служители в четвъртък, цитирани от агенция Синхуа.

Инцидентът е станал в сряда вечерта, когато екип на Агенцията за опазване на природните ресурси на Югозападна Папуа (BBKSDA) извършил рутинна проверка на пътническия кораб KM Dobonsolo, акостирал на пристанището в Соронг. „По време на инспекцията на третата палуба нашият екип откри един черношапков лори, а при по-нататъшно претърсване намерихме още седем. Общо бяха конфискувани осем птици, като една от тях вече беше мъртва“, съобщи представител на BBKSDA, цитиран от агенцията.

Живите птици са транспортирани в офиса на BBKSDA в Соронг за допълнителна документация и медицинска грижа. Представител на индонезийските власти уточни, че черношапковият лори, известен и като „черношапков бъбрив лори“, е строго защитен съгласно местното законодателство. „Подозираме, че птиците са били предназначени за нелегална търговия и отглеждане като домашни любимци извън региона“, добави той.