Финландия направи пълен обрат срещу Литва в световна квалификация

Националният отбор на Финландия победи Литва с 2:1 в световна квалификация, играна в Хелзинки. Домакините направиха пълен обрат срещу съперника си, след като на почивката изоставаха в резултата с 0:1, като за литовците точен бе Пиюс Ширвис. Това бе трети гол за крайния защитник за Литва, като първите два бяха при победата над България с 2:0 в София в европейска квалификация, като селекционер на родния тим бе Младен Кърстаич.

Финландия направи пълен обрат след почивката в рамките на седем минути, като първо Бенямин Калман изравни, а в 55-ата минута Адам Мархиев оформи крайното 2:1.

Така тимът на Финландия е на трето място в Група "G", но с равни точки с лидерите Нидерландия и Полша, които имат мач по-малко. Последният мач на финландците в групата е срещу Малта и отборът може да се надява на класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващото лято.