Администрацията на Тръмп предлага да забрани на китайските авиокомпании да прелитат над Русия при полети от и до САЩ

Пламен Йотински
Самолет на "Чайна Саутърн Еърлайнс", паркиран на пистата на международното летище в Пекин. Снимка: AP/Andy Wong
Вашингтон,  
10.10.2025 00:22
 (БТА)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи да се забрани на китайските авиокомпании да прелитат над Русия при полети от и до Съединените щати, съобщи Ройтерс.

Американските авиокомпании отдавна критикуват решението да се разреши на китайските превозвачи да прелитат над Русия по някои полети, докато американското правителство е забранило на американските превозвачи да прелитат над Русия от началото на войната в Украйна през 2022 г.

Американското министерство на транспорта заяви в четвъртък в предложената си заповед, че "този дисбаланс е станал значителен конкурентен фактор".

/ПЙ/

