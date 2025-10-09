Нашето културно наследство е споделена отговорност, каза писателят и урбанист Здравко Петров по повод представянето на книгата си „Още исторически маршрути: София“, която възстановява паметта на града от края на XIX и първата половина на XX век. Авторът представи изданието днес в обновените Централни хали в София.

В представянето на книгата взеха участие още мениджърът на Сцена Централни хали - Драгомир Димитров, който откри събитието, и художникът Дамян Дамянов.

„Аз никога не съм се съмнявал, че залата ще се напълни на представянето на една такава книга, каквато е книгата на Здравко Петров. Дори имам леки притеснения, че следваща си книга няма да може да презентира тук, защото ще му утеснеят залите. Много важно е във времената, в които живеем - времена пълни с дезинформация, неясна и неточна информация, а в някои случаи откровени лъжи, да се създават продукти, които имат ценност, имат провереност, стойност, и са наистина достоверно научно доказани. Те дават истинското познание и дават възможността да се чувстваме познаващи, в случая - познаващи града, в който живеем. Здравко Петров застава с името си зад цялата тази информация и не разказва неща, които не са проверени и не са достоверни", каза Драгомир Димитров.

Той допълни, че за Здравко Петров може да се говори много. „Той е един скромен човек, който с огромен труд и последователен хъс, намира информация, за да може тя да стигне до нас синтезирано, като ни дава възможност да опознаваме по-добре града, в който живеем. Здравко е личност, която се стреми да направи нещо, което е полезно за обществото", обобщи Димитров.

„Аз съм художник и може би се питате какво правя тук, но ще ви успокоя, като ви кажа, че не сте сами, защото и аз не съм сигурен. Аз работих по дизайна на книгата и съм прекарал, след Здравко, със сигурност, най-много часове над страниците й, грижейки се за това дизайнът да бъде хармоничен, да е приятно да се чете и разгръща. Дадох си сметка колко е трудно да накараш човек да гледа някъде нагоре по фасадите на къщите, особено пък, ако е в града, в който е израснал или живял твърде дълго време. Свикнали сме в чужбина да го правим естествено, но когато минаваш по едни и същи улици всеки ден, просто не се заглеждаш. Има чисто технически условия, разбира се...трябва да имаш тротоар, по който да не се пребиеш", пошегува се художникът Дамян Дамянов.

Той каза още, че „Здравко е човекът, който умее да ни накара да погледнем нагоре към фасадите."

„Дали ще го придружим в неговите софийски маршрути или ще разгръщаме страниците на неговата книга, това винаги ще е сигурен знак, че ще научим нещо ново. Неговата книга не е книга за архитектура. Най-ценното в историите му в книгата е паметта за хората, които са обитавали къщите и фактът, че ние можем да се почувстваме като тези хора", допълни Дамянов.

По време на представянето на книгата Здравко Петров показа и разказа за своите любими места в София, сред които са: пресечката между улиците „Граф Игнатиев" и „Мальовица", Къщата с куполите на улица „Мальовица" №6, кръстовището на улица „Цар Шишман" и „Ген. Паренсов" и др.

В края на представянето авторът обеща, че ще напише още една книга, по която вече работи.