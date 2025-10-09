Германия е най-засегната от фалшиви стоки в ЕС, показват данни на Европейската агенция за интелектуална собственост

Германия е най-големият пазар за фалшиви стоки в Европейския съюз, показват данни на Агенцията на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), разкрити от Асоциацията на германските марки (Markenverband) и цитирани от ДПА.

Според председателя на организацията Франц-Олаф Калерхоф това струва на германските компании милиарди евро загуби всяка година. "Не трябва повече да се примиряваме, че пазарът ни е залят с опасни и фалшиви продукти, произведени без спазване на екологичните и трудовите стандарти".

Асоциацията, която обединява компании като "Хуго Бос" (Hugo Boss), "Харибо" (Haribo), "Хенкел" (Henkel), "Миле" (Miele) и "Виледа" (Vileda), организира днес Деня на икономиката на марките в Берлин, на който се очаква по-късно да присъства и германският канцлер Фридрих Мерц.

По данни на Агенцията на ЕС за интелектуална собственост през 2024 г. властите в ЕС са конфискували 112 млн. фалшиви стоки – по-малко от предходната година, но с рекордна обща стойност от 3,8 млрд. евро заради по-високите единични цени. Около една четвърт от стойността на конфискуваните продукти е била предназначена за Германия – повече от която и да е друга държава членка.

"Като най-голямата икономика в Европа Германия е особено засегната. Германските марки се ценят заради своето качество, което ги прави привлекателни за фалшификаторите", посочва Калерхоф.

Сред най-често фалшифицираните продукти са компактдискове, DVD носители и видеоигри, които представляват около една трета от конфискуваните артикули. Следват играчките (18 на сто), дрехите (7,5 на сто), модните аксесоари (6 на сто), цигарите и електронните цигари (4,5 на сто) и парфюмите и козметиката (3 на сто). Повечето от фалшификатите идват от Китай и Турция, а основен канал за продажба остават големите онлайн платформи.

Всяка седмица в Германия пристигат приблизително 144 000 пратки с фалшиви продукти, сочат оценки на Асоциацията на германските марки. Реалните щети за германските производители се изчисляват на около 8 млрд. евро годишно – значително повече от официално отчетените стойности.

Само 0,74 на сто от конфискуваните стоки стигат до съдебно производство, а останалите се унищожават. Според европейската асоциация технологичният напредък улеснява производството и разпространението на по-сложни фалшификати, докато ограничените ресурси за контрол и растящата онлайн търговия изискват "спешни проактивни мерки".

Асоциацията на германските марки и Федералната асоциация на търговията на дребно (Handelsverband Deutschland – HDE) настояват за по-строг контрол, повече ресурси за митническите служби и задължение за деклариране на всички пратки, включително под безмитната граница от 150 евро.

"Всеки, който продава стоки в Германия, трябва да спазва местните правила. В противен случай вътрешният пазар ще бъде подкопан от нелоялна конкуренция", заяви президентът на асоциацията на търговците на дребно Александър фон Преен, предупреждавайки, че около 64 000 работни места са изложени на риск.

Организациите за защита на потребителите съветват всеки, който получи фалшив продукт, да подаде сигнал и да уведоми оператора на онлайн платформата. Закупуването на фалшификат не е престъпление в повечето страни от ЕС, но препродажбата му е забранена.

Експертите предупреждават, че фалшивите продукти представляват риск за здравето и безопасността, тъй като често се произвеждат с вредни вещества и без контрол на качеството.