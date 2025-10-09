Подробно търсене

Женският баскетболен тим на Берое започна със загуба в Полша участието си в турнира Еврокъп

Кремена Младенова
Женският баскетболен тим на Берое започна със загуба в Полша участието си в турнира Еврокъп
Женският баскетболен тим на Берое започна със загуба в Полша участието си в турнира Еврокъп
снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (архив)
Вроцлав,  
09.10.2025 20:53
 (БТА)

Баскетболистките на Берое (Стара Загора) загубиха от Шленза (Вроцлав) с 63:100 (10:30, 21:18, 10:34, 22:18) като гости в Полша в първия си мач от група L на втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп.

Вицешампионът на България Берое, който в последните сезони избираше да участва в Адриатическата лига, стартира плахо двубоя на полска земя и след серия от 15:0 за състава на Шленза, натрупа пасив от 20 точки в края на първата четвърт - 10:30.

Последва сравнително равностойна втора част, в която обаче домакините запазиха аванса си и дори дръпнаха с 22 точки при 41:19 четири минути преди почивката. Берое успя да свали 5 точки от разликата и след 20 минути игра изоставаше с 31:48.

През второто полувреме полският отбор напълно доминираше и преди последната част водеше с 41 точки - 82:41. До края на срещата дистанцията между двата тима продължи да расте, а най-голямата разлика достигна 47 точки.

Състезателките на отбора от Стара Загора реализираха 7 тройки от 24 опита и направиха 23 грешки.

Кайла Купър беше най-резултатна за Берое с 18 точки и 6 борби. Валерия Алексиева завърши с 14 точки, 4 борби и 3 асистенции, докато Александра Петрова се отчете с 8 точки и 8 борби.

В следващата си среща от турнира Еврокъп съставът на Берое ще посрещне швейцарския Елфик Фрибур на 16 октомври в Стара Загора. Четвъртият тим в групата е шампионът от миналия сезон Вилньов д'Аск от Франция.

/КМ/

Свързани новини

06.10.2025 15:55

Женският баскетболен Берое представи състава за срещите от Еврокъп и новия си капитан

Женският баскетболен тим на Берое (Стара Загора) представи своя състав за предстоящите двубои от турнира Еврокъп. Клубът започва своето участие в турнира на 9 октомври с гостуване на полския Шленза (Вроцлав)
20.09.2025 12:38

Шест мача в българския шампионат по баскетбол за жени до 20 декември, трите участника ще стартират първо с международните изяви

Първенството на България по баскетбол при жените за сезон 2025/2026 ще се проведе само три отбора, а те ще изиграят общо едва шест срещи до 20 декември, стана ясно от публикуваната в официалния сайт на Българската федерация по баскетбол програма
05.09.2025 10:35

Женският баскетболен Берое е с амбиции да изгради добър колектив и се представи достойно в Еврокъп

Част от баскетболистките на Берое говориха пред медиите по време на своята подготовка за предстоящия сезон и участието на тима в турнира Еврокъп. Те се обединиха около мнението, че са млад отбор, който се стреми да създаде добър колектив и се представи достойно в България и Европа
02.09.2025 12:01

Треньорът на женския баскетболен отбор на Берое Тодор Тенев: "Ще отстояваме високите стандарти, наложени в нашия клуб през годините"

Треньорът Тодор Тенев, част от тандема начело на женския баскетболен тим на Берое заедно с Албена Хубенова, коментира, че отборът ще отстоява високите си стандарти
01.09.2025 21:59

Треньорът на женския баскетболен тим на Берое Албена Хубенова: "Тъжно е, че отборите в първенството ще са само три"

Треньорът Албена Хубенова, част от дуото начело на женския баскетболен тим на Берое заедно с Тодор Тенев, заяви, че е доволна, че тази година отборът е много млад. Вицешампионът на България днес започна подготовка за новия сезон, в който ще

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:59 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация