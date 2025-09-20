Баскетболният Берое пусна в продажба абонаментни карти за новия сезон при мъжете и жените

Баскетболен клуб Берое пусна в продажба абонаментни карти за предстоящия сезон 2025/2026. Цената е 49 лева и ще важи за всички срещи на мъжкия и женския отбор, съобщиха от клуба.

Картата ще можете да бъде закупена през следващата седмица по време на турнира Купа "Стара Загора". Освен за баскетболните срещи, притежателите ще получат и отстъпка от партньори и спонсори на клуба.

Турнирът Купа "Стара Загора" ще се проведе на 25 и 26 септември и ще бъде с участието на домакините, АЕЛ (Лимасол), Спартак (Плевен) и Шумен. В полуфиналите Берое излиза срещу тима от Кипър, а другите два български отбора ще определят втория финалист.

Пред женският баскетболен Берое предстои участие в Еврокъп с гостуване в Полша на 9 октомври.

Новият сезон в Sesame НБЛ ще започне на 4 октомври, а шампионатът при жените ще започне в началото на ноември.