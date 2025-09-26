Подробно търсене

Силна четвърта част донесе победа за мъжкия баскетболен Берое над Шумен и третото място на турнира за Купа "Стара Загора"

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Силна четвърта част донесе победа за мъжкия баскетболен Берое над Шумен и третото място на турнира за Купа "Стара Загора"
Силна четвърта част донесе победа за мъжкия баскетболен Берое над Шумен и третото място на турнира за Купа "Стара Загора"
Басктеболният Берое победи Шумен и спечели третото място в Купа "Стара Загора", Снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Стара Загора,  
26.09.2025 21:03
 (БТА)

Мъжкият баскетболен Берое победи Шумен с 85:71 и спечели третото място в първото издание на турнира за Купа "Стара Загора", който се проведе вчера и днес в зала "Общинска". Победата за домакините дойде след изключително силна четвърта част.

Първата четвърт на двубоя бе равностойна и завърши при резултат 19:18 в полза на старозагорци, но на полувремето тимът на Шумен поведе с 39:33. След нови десет минути игра резултатът бе 63:58 в полза на гостите. Берое изигра много силна последна четвърт и успя да обърне развоя на мача, което донесе и трето място в домакинския четиристранен турнир.

По-рано днес кипърският АЕЛ (Лимасол) стана първият победител в надпреварата, побеждавайки Спартак (Плевен) със 77:65. Във вчерашния първи ден на надпреварата Спартак (Плевен) победи Шумен с точка разлика - 75:74, а Берое загуби от АЕЛ с 60:71. 

Това са последните контролни срещи за българските отбори, които взеха участие в надпреварата за Купа "Стара Загора", преди началото на новия сезон в Sesame НБЛ, който ще започне на 4 октомври.

/КМ/

Свързани новини

25.09.2025 21:22

АЕЛ (Лимасол) и Спартак (Плевен) ще играят на финала за баскетболната Купа "Стара Загора"

Кипърският АЕЛ (Лимасол) и Спартак (Плевен) ще излязат във финалната среща на първия четиристранен баскетболен турнир за мъже Купа "Стара Загора". Двубоят ще бъде утре от 19 ч. в зала "Общинска" в Стара Загора. Днес се изиграха полуфиналните срещи,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:52 на 26.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация