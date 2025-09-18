Баскетболният Локомотив (Пловдив) победи Берое в контролна среща

Баскетболният отбор на Локомотив (Пловдив) победи Берое в Стара Загора с 99:77 в контролна среща преди новия сезон в Националната баскетболна лига. На полувремето резултатът бе 48:42 в полза на пловдивчани.

Това бе пета приятелска среща за старозагорци от предсезонната им подготовка. До този момент играчите, водени от старши треньора Даниел Клечков, загубиха от Академик Бултекс 99 (Пловдив) със 72:75 и от румънския Крайова със 76:81, но се наложиха над Ботев (Враца) с 68:67. Пловдивският Локомотив загуби от Черно море Тича със 79:83 в единствената си контрола преди мача в Стара Загора.

Пред двата тима предстои участие в четиристранни турнири. Берое ще домакинства на Купа „Стара Загора“ и ще срещне кипърския АЕЛ (Лимасол) на 25 септември.

Ден по-късно Локомотив среща Ботев (Враца) в полуфинал от надпреварата, в чест на легендата на българския баскетбол Пенка Стоянова, която ще се проведе в Пловдив.