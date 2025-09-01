Треньорът на женския баскетболен тим на Берое Албена Хубенова: "Тъжно е, че отборите в първенството ще са само три"

Треньорът Албена Хубенова, част от дуото начело на женския баскетболен тим на Берое заедно с Тодор Тодоров, заяви, че е доволна, че тази година отборът е много млад. Вицешампионът на България днес започна подготовка за новия сезон, в който ще участва и в турнира Еврокъп в група с френския Вилньов д'Аск, швейцарския Елфик Фрибур и полския Шленза Вроцлав.

"Стартирахме занимания с 12 състезателки. Утре към тима ще се присъединят американката Кайла Купър и Валя Алексиева. През първата седмица, тренировките ще преминат по-леко, за да видим функционалното състояние на състезателките. Отборите на Берое, Монтана и Рилски спортист са равностойни. Тъжно е, че отборите в първенството ще са само три. Трябваше да се работи доста по-рано в насока да има повече тимове. Берое винаги се бори за първото място", коментира Хубенова в интервю за официалния профил на старозагорския клуб в социалната платформа Фейсбук.

По повод съперниците в Европа, Албена Хубенова каза: "Френския отбор няма какво да го коментираме. Той е носител на Еврокъп. Изключително силен отбор е, срещу който трябва да се представим достойно. Срещу другите отбора имаме своите шансове, преодолими са. Конкурентките ни започват първенствата си по-рано от нас. Ще имаме време да им гледаме мачове."

"Харесва ми това, че отборът ни е млад. Изграден е от амбициозни момичета, които искат да се доказват и да играят. Радващо е, че има няколко старозагорски състезателки от школата. Работим в перспектива. Имаме много талантливи деца. Голяма част от младите ни баскетболистки са с основния състав още от миналата година. Обстановката им е позната. Смятам, че вече са готови да се включват повече в мачовете. Искаме да изповядваме по-бърз баскетбол със здрава и различни видове защита. Такива са тенденциите в модерния баскетбол", заяви още Хубенова и допълни:

"Надявам се на пълна зала, както за мачовете на женския, така и за тези на мъжкия отбор. Имаме силни състави. Феновете в Стара Загора има какво да видят. Иска ми се да ги радваме с победи и с хубава игра."