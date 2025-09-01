Подробно търсене

Баскетболистката Евгения Василева ще продължи да носи екипа на женския тим на Берое

Кремена Младенова
Баскетболистката Евгения Василева ще продължи да носи екипа на женския тим на Берое
Баскетболистката Евгения Василева ще продължи да носи екипа на женския тим на Берое
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Стара Загора,  
01.09.2025 18:09
 (БТА)

Евгения Василева преподписа договора си с женския баскетболен отбор на Берое (Стара Загора) и остава в състава за предстоящия сезон 2025/2026.

"За Евгения това ще бъде четвърти пореден след завръщането й в Стара Загора през 2022-а. 27-годишната състезателка е играла още за Монтана 2003, Шампион 2006, Левски, Локомотив Стара Загора, Септември 97 и Хасково 2012.

През миналия сезон тя взе участие в 23 срещи със средни показатели от 6.7 точки, 4.0 борби и 1.2 асистенции.

Жени, пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип", написаха от Берое в социалните мрежи.

/КМ/

Свързани новини

19.08.2025 14:23

Женският баскетболен тим на Берое представи националка на България като ново попълнение

Женският баскетболен Берое (Стара Загора) представи националната състезателка на България Валерия Алексиева като поредно ново попълнение за отбора чрез профила си в социалната платформа Фейсбук. "Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:38 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация