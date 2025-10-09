Започва строителството на Националната детска болница в хърватската столица Загреб

Хърватското правителство даде днес зелена светлина на първия етап от строителството на Националната детска болница в Загреб на стойност над 237 милиона евро, финансирана от държавния бюджет и средства от ЕС, съобщи ХИНА.

Министърът на здравеопазването Ирена Хръстич каза, че решението на правителството е още една стъпка към реализирането на проекта, който е от изключително национално значение.

Проектът се изпълнява по Програмата за конкурентоспособност и сближаване 2021-2027 г.

Хръстич заяви, че новата болница ще осигури най-съвременни здравни грижи за децата, обединявайки съществуващите педиатрични институции в Загреб в един модерен комплекс.

Според проучването за осъществимост строителството ще се проведе на два етапа. Първият ще включва обща педиатрия, детска хирургия и детска онкология, докато вторият ще обхване рехабилитация и психиатрия.