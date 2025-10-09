Подробно търсене

Великобритания експулсира 26 мигранти, а прие 18 от Франция в рамките на действащо двустранно споразумение

09.10.2025 22:29
Великобритания експулсира днес 26 мигранти към Франция и прие 18 нейни като част от действащо споразумение, сключено това лято, съобщи британското правителство, цитирано от Франс прес.

Министерството на вътрешните работи на Великобритания съобщи, че още 19 мигранти са били експулсирани към Франция миналата седмица като част от "първите групови експулсирания" въз основа на споразумението. То е силно критикувано от неправителствените организации и предвижда връщането във Франция на мигранти, пристигнали с малки лодки в Обединеното кралство, в замяна на приемането от нейна страна на мигранти, намиращи се във Франция, на принципа „един за един“.

Бройката на експулсираните мигранти нараства, след като към 19 експулсирани мигранти се прибавят и предишните 7 отпратени през миналия месец.

"Много полети към Франция са насрочени през идните дни и седмици", подчерта британското вътрешно министерство.

От друга страна, девет души ще пристигнат от Франция във Великобритания тази седмица, с което експулсираните от френските власти мигранти към Обединеното кралство стават 18.

Лейбъристкото правителство на Киър Стармър, което е под натиск да намали нелегалната имиграция, се надява споразумението да обезкуражи опитите за нелегално преминаване на Ламанша от Франция към Великобритания.

"С увеличаващите се обратни полети към Франция, ние изпращаме ясно послание - ако дойдете тук по незаконен начин, рискувате да бъдете задържани и експулсирани, така че помислете добре, преди да предприемете такова пътуване", предупреди Шабана Махмуд, министър на вътрешните работи на Великобритания.

Повече от 34 000 мигранти са пристигнали във Великобритания от началото на тази година, прекосявайки Ламанша със самоделни плавателни съдове, припомня АФП, цитирайки собствени изчисления въз основа на официални данни.

