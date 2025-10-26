Британската полиция задържа освободен по погрешка затворник

Подробно търсене

Николай Станоев
Хадуш Герберсласие Кебату - кандидат за убежище във Великобритания от Етиопия, бе освободен по погрешка от затвора вчера, след като бе осъден едва миналия месец на една година затвор за сексуални посегателства. Снимка: Полицията в британското графство Есекс/ПА чрез АП
Лондон,  
26.10.2025 13:22
Британската полиция задържа днес освободен по погрешка от затвора преди два дни кандидат за убежище, осъден миналия месец на една година затвор за сексуални посегателства срещу жена и тийнейджърка, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

АП определя случая като удар по правителството на лейбъристите. Още повече че от публикуван вчера официален доклад стана ясно, че броят на затворниците, освободени по погрешка във Великобритания, се е увеличил над два пъти през последната година.

Тридесет и осем годишният мъж от Етиопия е трябвало да бъде изпратен в център за задържане на имигранти, за да бъде депортиран, но вместо това е бил пуснат на свобода, посочва Ройтерс.

Кебату е бил задържан във Финсбъри парк, Северен Лондон, въз основа на сигнал, съобщи полицията в британската столица. Тя увери, че нейните служители са действали старателно и бързо.

Премиерът Киър Стармър, цитиран от ДПА, похвали полицията за действията ѝ и каза, че етиопецът ще бъде екстрадиран.

Кебату бе признат за виновен за сексуални посегателства срещу пълнолетна жена и 14-годишно момиче. Случаят предизвика национални протести във Великобритания.

 

 

