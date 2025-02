Режисьорът Раду Жуде продължава дисекцията си на съвременното румънско общество с "Континентал 25" - филм, заснет само за 10 дни със смартфон, който е включен в надпреварата за "Златна мечка" на "Берлинале", предаде АФП.

С нестандартния хумор и вкус към абсурда, характерни за творчеството на румънския режисьор, "Континентал 25" разказва историята на съдебна изпълнителка, обзета от чувство за вина след самоубийството на бездомник във връзка с професионалната й дейност.

Заснет в Трансилвания, филмът е базиран на истинска история. Жуде работи над него паралелно с друга продукция за Дракула, която снима с неколцина от същите актьори.

"Можете да направите опит да съберете много пари, за да имате удобството да направите филм, но аз исках да поема по различен път. Успяхме да заснемем филм с много малко пари", каза 47-годишният Раду Жуде в Берлин.

Жуде се превърна в ключова фигура в европейското артхаус кино, след като спечели "Златна мечка" през 2021 г. с "Каръшко чукане или шантаво порно" (Bad Luck Banging or Loony Porn).

Новото му предложение за "Берлинале" "Континентал 25" се явява критика на съвременна Румъния. "Всяко човешко дело има нелепа част, форма на глупост. Можете да видите и двете страни - както сериозността на трагедията, така и нейното абсурдно измерение", казва Раду Жуде.



Няколко от жените режисьори, които се съревновават за "Златна мечка", гледат по нов начин на майчинството, внасяйки нюанси в една вечна тема, отбелязва още АФП.

Сред тях е Мери Бронщайн с If I Had Legs I'd Kick You - комедийна драма с участието на Роуз Бърн в ролята на Линда, нюйоркска майка на ръба на нервен срив. Филмът вече беше приет въодушевено миналия месец на кинофестивала "Сънданс".

За да разкаже историята й, Бронщайн се фокусира плътно върху героинята на Бърн през целия филм, като детето остава само загатнат персонаж.

"Идеята ми беше, че Линда буквално не успява да види детето си като такова - болно момиченце, което има нужда от майка. Тя избягва тази действителност и гледа на дъщеря си само като на задължение, като на още един проблем, като на нещо, което я превръща в жертва", обяснява режисьорката.

От Педро Алмодовар ("Всичко за майка ми") до Ксавие Долан ("Мама"), режисьорите винаги са се интересували от майчините фигури.



Австрийката Йохана Модер, чийто филм "Бебето на майката" също е включен в конкурсната програма на "Берлинале", обаче смята, че равновесието в работата между жените и мъжете режисьори в сектора, традиционно доминиран от мъже, е направило възможно обновяването на жанра.

"През последните 100 години от историята на киното не е имало обновяване на темата за майчинството. Сега това се променя и предполагам, че е свързано с факта, че жените вече правят повече филми и илюстрират тази история от своята гледна точка", казва тя.



Майчинството във всичките му нюанси и несъвършенства е и една от темите на филма "Горещо мляко" на британската режисьорка Ребека Ленкевич, адаптиран по романа на Дебора Леви.

Междувременно на страницата на "Берлинале" във Фейсбук беше съобщено, че украинската режисьорка и сценаристка на документалния филм Timestamp Катерина Горностай и монтажиста Никон Романченко са станали родители.

Горностай и Романченко позираха пред обектива на фотографа Йенс Кох в болницата заедно със своята рожба преди днешната световна премиера на филма в "Берлинале Паласт".

Timestamp е копродукция между Украйна, Люксембург, Нидерландия и Франция и е включен в конкурсната програма на кинофестивала в Берлин. Документалният филм не използва глас зад кадър или интервюта. Вместо това той се фокусира върху илюстрирането на дълбокото въздействие на войната в Украйна върху всекидневието, улавяйки предизвикателствата и трудностите на живота под постоянна заплаха.

Седемдесет и петото издание на "Берлинале" започна на 13 февруари и ще продължи до 23 февруари.