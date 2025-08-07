Общински годишен план за социалните услуги за 2026 година при Общинският съвет на Генерал Тошево на свое заседание

Общински годишен план за социалните услуги за 2026 г., който включва планирането на социалните услуги, съгласно Националната карта на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет в община Генерал Тошево, прие Общинският съвет на свое заседание.

Общинските съветници дадоха и съгласие за подаване и подписване на проектно предложение по процедура по схемата за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, т.е. общини, които не са областни центрове, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Бе предоставено и помещение за разполагане на специализирано оборудване, част от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Докладната записка е внесена за разглеждане от кмета Валентин Димитров след постъпило искане от Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" към Министерството на електронното управление.

По време на заседанието бе разгледана и докладна записка от група общински съветници за иницииране на съдебен контрол на две решения на Общинския съвет, взети през 2011 година. С тях са одобрени подробни устройствени планове за Ветроенергиен парк "Свобода - I" с 35 електрогенератори в землището на село Сноп и за Ветроенергиен парк "Мизия - I" с 35 електрогенератори в землището на село Пчеларово. Поради липса на кворум докладната не бе гласувана.

